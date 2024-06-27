回顧美國總統大選辯論「經典名場面」！拜登川普糟糕狀況集一身

韓國「花滑女神」被爆性侵學弟！首發聲否認　稱兩人處於戀愛關係

▲韓國花式滑冰國家隊女選手，19歲的李海仁因被控在集訓宿舍內喝酒、性侵男隊員，遭處3年禁賽。李海仁27日發聲澄清稱兩人是戀愛關係，否認性侵。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國花式滑冰國家隊女選手，19歲的李海仁因被控在集訓宿舍內喝酒、性侵男隊員，遭處3年禁賽。李海仁27日發聲澄清稱兩人是戀愛關係，否認性侵。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國花式滑冰國家隊今年5月至海外集訓期間爆出醜聞，兩位女選手被控涉及在宿舍飲酒與性騷1名16歲男隊員，女選手遭到禁賽處分，男隊員也遭到申誡。當初的新聞雖未曝光姓名，但傳聞早已繪聲繪影，而有「金妍兒接班人」之稱的李海仁今（27）日也首度出面回應，對於自己在集訓期間飲酒的行為致歉，但否認有性騷或性侵未成年男隊員，稱兩人處於戀愛關係，只是並未對外公開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，這起花式滑冰國家隊海外集訓醜聞，韓國冰上聯盟將被控在宿舍飲酒且性侵C男的A女處以3年禁賽，在一旁拍照的B女處以1年禁賽，而C男雖是性侵受害者，但也因前往女選手宿舍遭到申誡，花滑國家隊領隊則被停職3個月。

雖然官方報導並未曝光3人姓名，但19歲的李海仁今（27）日正式在社群媒體發聲回應，承認自己就是A女，稱對於集訓期間飲酒的行為深感抱歉並深自反省，但否認性騷或性侵未成年男隊員的指控，透露兩人實際上是處於戀愛關係。

李海仁表示，對方是自己高中時期就曾經交往的男友，由於父母反對而分手，但這次在海外集訓期間見面後，感到彼此之間仍有感情，舊情復燃重新交往，並決定對外界保密。李海仁稱自己接受調查時也並未透露兩人正在交往，沒想到會被指控性侵，強調「我們之間的行為只是戀人的玩笑與愛的表現」。

▲李海仁曾於2023年世界錦標賽女子個人花式滑冰獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李海仁曾於2023年世界錦標賽女子個人花式滑冰獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
李海仁表示無論獲得什麼處分，自己都會深刻反省。而李海仁的律師則表示，已向韓國體協運動公平委員會提出申請，要重新審議韓國冰上聯盟的3年禁賽懲處，因為韓國冰上聯盟處分時並未了解兩人之間的戀愛關係，從而誤解了事實情況。

至於案件中的另兩位當事人，B女與C男據悉也都已經委託法律代理人，但兩人尚未正式對外回應，還不清楚兩人將採取何種立場。

假如李海仁的3年禁賽處分最終未能撤銷，她將錯過2026年的米蘭–科爾蒂納冬季奧運盛事。李海仁曾於2023年世界錦標賽獲得女子單人花式滑冰銀牌，並於2023年四大洲錦標賽獲得女子單人花式滑冰金牌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

韓國花滑國家隊「2名女選手性騷未成年男隊員」　集訓團體照曝光

北韓六度「屎攻」！250「穢物氣球」飄向韓國　影響仁川機場3小時

鋰電池廠大火釀23死！韓國「史上最嚴重」化工廠事故　致命原因曝

韓國機智AI生活 ／虛擬女團追星族超買單　海外粉絲比自家人還多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選