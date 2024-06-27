韓國「花滑女神」被爆性侵學弟！首發聲否認　稱兩人處於戀愛關係

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雖然官方報導並未曝光3人姓名，但19歲的李海仁今（27）日正式在社群媒體發聲回應，承認自己就是A女，稱對於集訓期間飲酒的行為深感抱歉並深自反省，但否認性騷或性侵未成年男隊員的指控，透露兩人實際上是處於戀愛關係。
李海仁表示，對方是自己高中時期就曾經交往的男友，由於父母反對而分手，但這次在海外集訓期間見面後，感到彼此之間仍有感情，舊情復燃重新交往，並決定對外界保密。李海仁稱自己接受調查時也並未透露兩人正在交往，沒想到會被指控性侵，強調「我們之間的行為只是戀人的玩笑與愛的表現」。
李海仁表示無論獲得什麼處分，自己都會深刻反省。而李海仁的律師則表示，已向韓國體協運動公平委員會提出申請，要重新審議韓國冰上聯盟的3年禁賽懲處，因為韓國冰上聯盟處分時並未了解兩人之間的戀愛關係，從而誤解了事實情況。
至於案件中的另兩位當事人，B女與C男據悉也都已經委託法律代理人，但兩人尚未正式對外回應，還不清楚兩人將採取何種立場。
假如李海仁的3年禁賽處分最終未能撤銷，她將錯過2026年的米蘭–科爾蒂納冬季奧運盛事。李海仁曾於2023年世界錦標賽獲得女子單人花式滑冰銀牌，並於2023年四大洲錦標賽獲得女子單人花式滑冰金牌。
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