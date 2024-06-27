桃園悍匪持槍掃射派出所！22歲勇警負槍傷還擊 檢方求刑18年
今年3月23日，43歲的楊景隆駕駛BMW轎車跑到桃園景福派出所公然開槍14發，後續與警方在街頭交火，過程中導致一名蔡姓員警中槍負傷，不過蔡員仍忍痛還擊，最終將楊景隆拘捕歸案，警方合計開59槍，楊景隆開40槍。桃園地檢署今（27）日偵查終結，楊景隆涉犯刑法之殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例在公共場所開槍射擊等罪嫌提起公訴，考量對方犯後態度不佳及危害社會治安甚鉅，建請法院量處有期徒刑18年。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，3月23日深夜10點51分，楊景隆駕駛BMW自車內持蠍式衝鋒槍朝景福所開槍掃射擊發14發，警方調閱監視器線上攔截圍捕，11點6分在桃園區永安路及力行路口發現楊景隆駕駛的車輛，員警蔡淳宇不顧危險上前喝令下車，遭楊景隆從車內開槍擊中左肩，在地上翻滾多圈，不過蔡淳宇仍朝惡匪開槍還擊，楊男趁隙逃脫。
最終桃園警察分局動員線上所有警力全力圍捕，楊景隆最後棄槍就範，員警當場扣得彈殼31個、子彈38個、彈頭14個、防彈衣1件、仿金牛座手槍2把、蠍式衝鋒槍1把等證物，從事發到逮人，警方合計開59槍，楊景隆開40槍。
據了解，楊景隆是桃園「大樹林幫」成員，有多項槍砲和強制罪前科，他不滿持有黑槍屢遭警方查獲，去年5月又因持槍遭桃園市刑大逮捕，3月23日在臉書PO文宣稱「警方吃案」後跑到景福所開槍，與警方爆發街頭槍戰，後續楊景隆遭依殺人未遂、妨害公務及槍砲等罪嫌移送，桃檢複訊後聲押，桃園地院認為楊男有逃亡串證之虞，裁定羈押禁見。
今天地檢署偵結，楊景隆涉犯刑法之殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例在公共場所開槍射擊等罪嫌提起公訴，考量對方犯後態度不佳及危害社會治安甚鉅，建請法院量處有期徒刑18年。