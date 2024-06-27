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新青安貸款新規「每人限貸一次」　財政部：督導公股銀行檢視機制

▲新青安貸款去年８月上路，行政院今（27）日拍板通過「即日起實施新青安貸款借款人『限貸一次』之規定」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新青安貸款去年８月上路，行政院今（27）日拍板通過「即日起實施新青安貸款借款人『限貸一次』之規定」。（圖／記者徐銘穗攝）

記者林莞茜／綜合報導

為兼顧「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」協助已成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅的年輕人，購置自用宅及確保政府資源使用公平性，財政部研擬修訂「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」，新增新青安貸款借款人「限貸一次」之規定，業經本（27）日行政院第3910次會議通過，並即日起實施。

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財政部指出，近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等未符購屋自住使用等疑義，財政部已督導公股銀行參照中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，全面檢視相關貸款管理機制，並應澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，例如，有無第三人以同一帳戶轉入多戶房貸扣繳帳戶繳納本息、貸後回查實價登入資料是否有與成交價不符、檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，並積極進行新青安貸款案件與政府資料勾稽作業，倘確有未符規定，依安心成家之政策目的，審酌個案情形處理，以落實政府照顧無自有住宅者安心成家的政策目的。

▲新青安貸款新增不得再次申貸規定，財政部督導公股銀行持續精進貸款管理機制。（圖／財政部）
▲新青安貸款新增不得再次申貸規定，財政部督導公股銀行持續精進貸款管理機制。（圖／財政部）
另為避免借款人買賣不動產的投機行為及考量政府財政資源有限，乃修正青安貸款原則，新增「112年8月1日以後經銀行核貸本優惠貸款者，自113年6月27日起，不得再次申貸本優惠貸款」之規定，另各行庫對於新貸戶亦將徵提自住切結書，明訂若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補之補貼利息，並重新核定貸款條件等優化措施，以兼顧政府資源使用公平性及民眾需求衡平性。

財政部表示，新青安貸款實施迄113年5月底，累計核貸5萬7,980戶，核貸金額4,281億餘元。就新青安貸款成效進一步分析，以借戶年齡觀之，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約72.99%，顯示青安貸款雖未限制申貸年齡上限，惟貸款戶仍以青壯年族群為主，有效協助青壯年族群購屋安居；以房價言，房屋買賣總價新臺幣1,500萬元（含）以下之貸款戶數占整體核貸戶數比率為78.20%，所購房屋以低總價為主，借款人應有衡酌其財務還款能力，購買與其財力合宜之房屋；至核貸年限一節，以31年至40年此區間貸款戶數占比50.01%為最高，顯示新青安貸款延長貸款年限，有效減輕民眾每月償還貸款及初期還本資金壓力，寬裕購屋財務規劃彈性，切合民眾實際需要。

財政部說明，青安貸款協助無自有住宅的家庭購屋，為立意良善之政策，未來將秉持安心成家政策目的持續推動，確保不影響購屋自住未轉租的借款人權益。另搭配相關貸款管理機制同步修正青安貸款原則等配套措施，賡續督導公股銀行積極落實執行，俾利確實符合推動安心成家政策的良善初衷，並透過政府相關部會通力合作，有效促進整體房市健全發展。

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