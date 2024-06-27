中市未來一周高溫35°C　衛生局提供3招預防熱傷害

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衛生局長曾梓展提醒，任何人都有可能發生熱傷害，尤其嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等高危險群。
衛生局指出，為預防熱傷害，市民應避免處於容易發生熱傷害的環境，包括高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內及密閉的車內；另可掌握3招預防熱傷害及5步驟熱傷害急救，學習自我防護，遠離熱傷害威脅。
針對預防熱傷害3招，衛生局說明，第一為保持涼爽，穿著以淺色與透氣材質的衣服為主，室內空間保持涼爽通風，外出儘量避免陽光直射，可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套等防曬用品。第二為補充水分，不論在室內或室外，適時適量補充水分，避免瞬間大量補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代。第三為外出時留意氣象資訊，儘量避免在上午10時到下午2時外出。
另有關5步驟急救熱傷害，衛生局指出，第一為蔭涼通風，出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境到蔭涼通風處。第二為鬆脫衣物，移除身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，平躺、足部稍微抬高；若出現嘔吐現象，協助側躺保持呼吸暢通，避免呼吸道阻塞，造成生命危險。第三則為泡水或灑水散熱，全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於頸部、腋窩和鼠蹊部。
第四為補充涼水，意識清楚時，可給予少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若出現意識不清現象，則不可給予飲水。第五則是儘速送醫，處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等等症狀，或超出可當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。
衛生局呼籲，市民應穿著涼爽透氣衣物，待在通風處，適度休息，定時定量補充水分，即時注意身體狀況，才能輕鬆度過炎炎夏日。