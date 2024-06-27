泰勒絲唱一半「蟲子衝進嘴裡」！她猛咳露出痛苦表情後自嘲：好吃
歌手泰勒絲（Taylor Swift）的《The Eras Tour》世界巡迴演唱會目前進行到歐洲站，她23日在倫敦的演唱會上，發生了一件讓眾人驚訝的小插曲。當時泰勒絲正在演唱歌曲〈All Too Well〉，沒想到竟突然有一隻蟲子飛進她嘴巴裡面，害她嚇得當場用力咳嗽並乾嘔，隨即又馬上恢復狀態繼續接著唱下去，如此敬業的態度也引起網友高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
泰勒絲23日在倫敦進行《The Eras Tour》世界巡迴演唱會，由於她大部分的演唱會都是在戶外場地舉行，所以也會出現許多不可抗力的因素，像是在23日的演唱會中，她在台上認真的演唱歌曲〈All Too Well〉10分鐘版本時，突然間用力猛咳，並一手摸著脖子，露出微微痛苦的表情，不過一下子又馬上恢復狀態繼續用麥克風唱歌。
後來，泰勒絲在演唱會的後段跟現場的觀眾透露，自己剛剛吞下一隻蟲子，所以需要一些時間來恢復一下，並開玩笑的說剛剛那隻蟲子「好吃！」，但因為發生這樣的事會讓她想咳嗽，所以她還是希望不要再發生這種事情。不過，泰勒絲眼看著演唱會現場有一堆飛來飛去的蟲子，她只能無奈說道：「總之，這經驗很有趣。」逗笑現場所有觀眾。