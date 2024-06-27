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民眾黨立委2年條款傳雜音　他狠酸：這黨開始鋪梗了、戰神怯戰？

▲民眾黨秘書長周榆修接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖／POP Radio《POP撞新聞》提供）
▲民眾黨秘書長周榆修接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖／POP Radio《POP撞新聞》提供）

記者林詠青／台北報導

民眾黨8席不分區立委有「2年條款」，不過，黨秘書長周榆修今（27）日坦承，黨內確實有很多不同的聲音，但目前方向沒變。新北市議員卓冠廷則是大酸，「這黨只要開始鋪梗，十之八九會成真。」痛批民眾黨DNA就是投機，「有人說這大概是戰神怯戰新北」。

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民眾黨秘書長周榆修接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，被問到柯文哲曾提出，2026年立委要「8席全換」，會不會因此削弱民眾黨的戰力？周榆修表示，黨內確實有很多不同的聲音。他解釋，「2年條款」是當時民眾黨在選舉突圍的過程中提出，民眾黨允許不同意見，但目前方向沒有改變。至於排名第9到16的不分區立委，之後要如何銜接，黨內正在努力。

對此，新北市議員卓冠廷在社群網站大酸，「這黨只要開始鋪梗，十之八九會成真。選前藍白合都簽字了，哭一下，最後就翻盤。」他並質疑，民眾黨承諾立委只當2年，現在放風聲說有不同聲音，「有人說這大概是戰神怯戰新北，我看根本是DNA裡就只有投機。」

卓冠廷受訪時則強調，民眾黨之前在總統大選談藍白合的時候，也一樣「哭一下」就翻臉不認簽過六點協議，根本毫無誠信，「說真的，他們講的話聽聽就好！一個沒有信用的政黨未來還能期待什麼呢？」

民眾黨立委黃國昌先前則多次強調，自己一定只做2年立委，之後黨要他去哪裡戰、他就去哪裡。黃國昌今天也在媒體人朱凱翔主持的廣播節目中透露，2016-2020年擔任立委的4年非常高壓，其實2020年離開的時候「心情非常愉快」。這次答應黨主席柯文哲邀請出任不分區立委，同樣是希望一起發展第三勢力政黨，完成改革法案。

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