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川普、拜登4年前辯論大亂鬥　主辦方不得不祭「切麥」防重演

▲2024美國總統大選倒數不到五個月，拜登與川普首場電視辯論將在6月27日登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024美國總統大選倒數不到五個月，拜登與川普首場電視辯論將在6月27日登場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024年美國總統大選首場候選人辯論，即將於當地時間27日晚上9點（台灣時間28日上午9點）登場，現任總統拜登和前總統川普時隔四年將再次同台言詞交鋒，不過外界都在關注兩人是否會重演當年唇槍舌戰的大亂鬥場景，就連主辦方也特地為此設下重重機制防止場面失控。

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81歲的現任總統拜登（Joe Biden）和78歲的前任總統川普（Donald Trump）將再次在白宮競逐中展開辯論。四年前的首場辯論中，川普頻頻插話打斷拜登的發言，場面混亂到連主持人都難以控制，在90分鐘的辯論時間內一共打斷了拜登73次，雙方互相人身攻擊，就連主持人阻止都無效。

也因如此，到了當年的第二場辯論時，主辦單位就祭出「切麥」功能，防止該次辯論再度成為叫囂口水戰，然而雙方仍同樣被問及年齡問題和心智狀況，且就算當時已有即時事實查核，辯論會結束後外媒依舊發現，川普在辯論期間大量引述錯誤數據、利用非事實陳述，就連拜登也出現錯誤發言。

當時在討論新冠疫情時，拜登曾嘲諷川普的防疫方法，諷刺建議「也許你可以朝著手臂注射漂白水」，川普則吹噓自己造勢規模盛大，反擊拜登根本無法吸引那麼多人。

辯論會後，包含CNN主持人布利澤（Wolf Blitzer）、以及美國各大主流媒體，包含「紐約時報」（The New York Times）、「華盛頓郵報」（The Washington Post）在內，皆以「混亂」、「吵鬧」來形容拜登與川普的第一場辯論。

▲川普19日在新罕布什爾州造勢時，將黨內對手海利錯當成前眾院議長裴洛西，也因此遭到質疑不適合再當總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普當年辯論期間持續打斷拜登，使「切麥」功能加入後來的辯論會。（圖／美聯社／達志影像）
今年這場辯論則交由CNN主辦，為了避免重蹈覆轍，這次辯論制定了多項嚴格規則，包含全程站立辯論、不得攜帶資料或筆記、以及辯論時間一到就關閉麥克風、一方發言時另一方的麥克風會被關閉，並且會場不會有觀眾，以減少混亂。

此次辯論將考驗兩位候選人對議題的掌握和辯論能力，焦點預計從個人是否「合格」延燒到全美議題，包括拜登之子杭特與川普自身最受到的司法定罪，以及兩人年紀、心智與體力能否持續承擔領導美國的重任，國內方面則有經濟挑戰、移民問題，以及極具爭議的墮胎議題，而國際政治方面預期聚焦俄烏戰爭、中東衝突和中國挑戰。

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