川普、拜登4年前辯論大亂鬥　主辦方不得不祭「切麥」防重演

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也因如此，到了當年的第二場辯論時，主辦單位就祭出「切麥」功能，防止該次辯論再度成為叫囂口水戰，然而雙方仍同樣被問及年齡問題和心智狀況，且就算當時已有即時事實查核，辯論會結束後外媒依舊發現，川普在辯論期間大量引述錯誤數據、利用非事實陳述，就連拜登也出現錯誤發言。
當時在討論新冠疫情時，拜登曾嘲諷川普的防疫方法，諷刺建議「也許你可以朝著手臂注射漂白水」，川普則吹噓自己造勢規模盛大，反擊拜登根本無法吸引那麼多人。
辯論會後，包含CNN主持人布利澤（Wolf Blitzer）、以及美國各大主流媒體，包含「紐約時報」（The New York Times）、「華盛頓郵報」（The Washington Post）在內，皆以「混亂」、「吵鬧」來形容拜登與川普的第一場辯論。
今年這場辯論則交由CNN主辦，為了避免重蹈覆轍，這次辯論制定了多項嚴格規則，包含全程站立辯論、不得攜帶資料或筆記、以及辯論時間一到就關閉麥克風、一方發言時另一方的麥克風會被關閉，並且會場不會有觀眾，以減少混亂。
此次辯論將考驗兩位候選人對議題的掌握和辯論能力，焦點預計從個人是否「合格」延燒到全美議題，包括拜登之子杭特與川普自身最受到的司法定罪，以及兩人年紀、心智與體力能否持續承擔領導美國的重任，國內方面則有經濟挑戰、移民問題，以及極具爭議的墮胎議題，而國際政治方面預期聚焦俄烏戰爭、中東衝突和中國挑戰。
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