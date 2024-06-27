新店槍手狂轟招待所18槍！稱與屋主結怨 背後疑涉2大黑幫糾葛
新北市新店區中興路一間招待所26日上午遭人狂轟18槍，案發後高姓槍手自行帶槍投案，根據高男供稱，去年曾和朋友因為說話太大聲，遭屋主撂人毆打，懷恨在心因此前往開槍，不過後續警方深入追查發現，背後疑暗藏天道盟同心會及竹聯幫靜安會，雙方因為賭場利益糾紛。今（27）日上午詢後警方依違反槍砲條例、恐嚇罪將高男移送北檢，後續將持續追查其他相關涉案人等。
記者孫唯容／綜合報導
根據事發畫面，高姓男子身穿黑衣、黑褲，站在店門口，單手持槍朝鐵門連續射擊，過程中還能不慌不忙地換上新彈匣，持續朝鐵捲門狂轟，完全不顧及其他路人、車輛，後續高男自行前往警局投案。警方獲報趕抵現場發現有17顆彈殼、及1發未擊發子彈，後續一查發現該處為新店區中興路一段一處私人招待所，一旁就是幼兒園，所幸當下幼童在教室內上課，無人受到波及。
警方調查，25日晚間高男先入住新店碧潭某旅館，26日上午10時許，高男獨自騎機車到該招待所門口，拿出預藏的改造手槍對鐵門射擊18槍，其中1槍並未擊發，現場留下16顆彈。高男向警方供稱，自己去年與朋友在新店中興路一段路旁聊天，該招待所內人員突然走出來向他喝斥「講話太大聲」，雙方發生爭執後，自己與友人遭店內數名壯漢圍毆，因而開槍洩憤。
不過，該起槍擊案疑似另有隱情，高男疑為竹聯幫靜安會外圍份子，該處招待所為天道盟同心會所經營，靜安會曾在北市松山區東興路上開設撲克協會，屢遭警方臨檢查緝，最終導致倒閉，靜安會懷疑遭同心會檢舉，雙方多次談判無果後，才派高男持槍到招待所開槍示威。對此說法，警方表示，目前仍在釐清，並持續追查中。
※【NOWnews 今日新聞
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