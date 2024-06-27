「謝謝每一個你！」 蔡英文辦公室官網上線 8年寫真紀實曝光
前總統蔡英文辦公室官網於今（27）日正式上線，網站內容包含寫真紀實、政治生涯、台灣轉型等。蔡英文在網站中表示，「我們一起拚命向前，讓國家變得更好，為下一代留下一個更好的台灣。於是，所有我們曾經一起流下的汗水、淚水，此刻回憶起來都值得了」，更留下親筆簽名及手繪愛心。
記者陳佩君／台北報導
蔡英文在官網中寫道「我們一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病。我們一起笑、一起哭、一起走過低谷、一起走向榮耀。也許照片上那個人不是你，但我相信你會在裡面找到自己的影子。你們，和我，因為相同的價值、因為共同的理想，成為『我們』，我們一起拚命向前，讓國家變得更好，為下一代留下一個更好的台灣。於是，所有我們曾經一起流下的汗水、淚水，此刻回憶起來都值得了」。
官網中包含寫真紀實、政治生涯、台灣轉型等主題，在寫真紀實主題中，內容分為「信念、承擔、力量、辣台妹、小英」5部分，紀錄蔡英文執政8年時光。
在政治生涯部分，介紹蔡英文早年經歷、教育及教職背景、2016年當選中華民國第14屆總統、2020年得到817萬票創歷史新高，8年任期「留下一個更好的國家」。
至於在台灣轉型上，則從深化台灣的民主、台灣走向世界、經濟成長與轉型、社會福利改革、國防安全等面向介紹。