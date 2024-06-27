內湖寵物店老闆身亡！女兒現身吐辛酸內幕 強調「堅持父親遺志」
昨（26日）上午，北市內湖區星雲街一家未開業的寵物店，傳出47歲的黨姓男老闆陳屍店內，警方研判無外力介入，26日下午檢方已相驗，消息引發輿論爭議。據了解，黨姓老闆斥資4、500萬裝潢費，原本要開設寵物美容店，卻因與二樓發生糾紛，導致遲遲未簽署同意書無法營業，黨男疑似因租金等壓力，上月還傳出深夜在街上大吼，未料26日竟發生憾事，而與二樓的同意書糾紛，也成為羅生門，如今黨男17歲大女兒Doris出面控訴，出錢幫對方修繕完陽台之後，對方卻改口拒簽同意書，怒斥二樓住戶「應感到羞愧」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黨男曾與二樓住戶約定，幫忙修陽台換取同意書，而修繕的項目為陽台防水工程，光是此修繕就花費10多萬元，未料修繕完畢後，二樓住戶卻遲遲無法聯繫上，而其他住戶均已同意，卻因缺少二樓同意書，造成寵物店遲遲無法開業。今年5月間，黨男與女友還透過媒體控訴，指二樓鄰居裝潢後就反悔，改口稱「本就不曾同意要簽署同意書」，之後更搬走失聯、也不接電話，原本預計今年2月開幕的寵物店，也因此遲遲無法經營。
但5月間，網路上傳出疑似二樓住戶的聲明，表示「從來沒有以同意簽署同意書作為條件，藉此要求幫忙施作側牆缝隙填補，以及後面防火巷的牆壁補強等工程」，強調「修缮工程都是二樓住戶自行出資」，並表示「自由法治社會，沒有任何人可以強迫他人簽署同意書，不簽同意書是二樓住戶經再三考慮的決定，請尊重住戶的決定」，更指控寵物店「在開店前未查明相關法規，未依合法程序先取得書面同意書後再進行裝潢，明顯是其個人疏失所造成，卻反過頭來怪罪二樓住戶，甚至在媒體上面帶風向，實不可取」。
而今（27日）上午，更有疑似工程人員在網路PO文，指控寵物店「謊話連篇」，表示施工工程與一樓完全無關，要網友勿帶風向，勿聽信謠言。但過不久之後，該工程人員態度逆轉道歉，表示自己施工的是二樓外牆工程，並非一二樓之間協議的「陽台防水工程」，當時確實收到二樓款項，並指出「二樓屋主傳這影片給我時，請我幫忙證明與說明」，表示「一樓的問題在我施作期間根本不了解，另外二樓與一樓的糾紛「我確實是也不知道，對不起是我思慮不週。非常抱歉，目前也希望二樓屋主能自己出面說明解釋清楚事情原由」。
今天下午，黨男大女兒Doris受訪時指出，跟二樓住戶之間都有Line的通聯紀錄，一切都清清楚楚，對方改口又拒簽同意書感到無奈，但是還是希望可以找到人繼續溝通。Doris表示，因有半年時間無法開業，且營業登記申請只有寵物用品買賣，無法做寵物美容跟住宿，家裡有4個小孩，每月開銷至少10萬元起跳，讓父親壓力非常大，獲知父親死亡消息也讓她很難過，但無論如何，都會堅持父親遺志，把寵物店好好開下去。
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