T-ara芝妍結婚2年爆婚變！教練上節目閒聊「聽說離婚了」整段播出
南韓女星T-ara芝妍在2022年12月嫁給棒球團KT巫師34歲隊長黃載均，婚後兩人不時在頻道中放閃，男方更無條件支持老婆想做的事，沒想到25日「最強棒球教練」李光吉受邀演出KNN廣播直播節目時，以為直播已經中斷，突然跟同伴閒聊「你知道黃載均離婚了嗎」，整段對話播出，讓全網震驚不已。
記者李欣容／台北報導
李光吉2日前以棒球解說員身分參與KNN廣播直播節目，在廣告時間突然和夥伴開始閒聊「你知道黃載均離婚了嗎」隨後又說「我也是從局長那裡聽來的」，但沒想到這段對話在直播中播出，馬上引起討論。
T-ara芝妍、黃載均結婚不到2年就被爆出離婚消息，芝妍方立刻跳出來澄清「不是事實」，黃載均則透過公司回應「個人私生活無法確認」，還有人挖出芝妍最近的照片，手上婚戒已經默默消失。對此李光吉道歉，「是我的錯，我誤會了。」並表示有聯絡黃載均，試圖解開誤會。
芝妍2022年舉行婚禮，老公是棒球團KT巫師的隊長黃載均，而婚禮歌手則由她的摯友IU、男方友人李洪基擔任，T-ara團員們居麗、孝敏和恩靜也都到場祝福。新郎在婚禮上還化身「老婆迷弟」，帶來T-ara串燒演出，讓芝妍忍不住大笑，氣氛幸福又歡樂，如今婚變消息傳出，讓全網震驚不已。