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拜登川普辯論明上演！華郵列「21道難題」 內含美軍是否協防台灣

▲民主黨現任總統拜登(右)與共和黨前總統川普(左)將在美東時間週四晚間9點(台灣時間週五早上9點)進行2024美國總統大選首場電視辯論會。（圖／美聯社／達志影像）
▲民主黨現任總統拜登(右)與共和黨前總統川普(左)將在美東時間週四晚間9點(台灣時間週五早上9點)進行2024美國總統大選首場電視辯論會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國總統拜登與前總統川普將於美東時間週四晚間9時(台北時間周五早上9時)進行首場電視辯論。面對即將到來的對決，「華盛頓郵報」2專欄作家對兩人提出21項可能左右未來4年的尖銳政策問題，當中包括是否中國武力犯台時出兵介入。

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華盛頓郵報於「意見」（Opinions）專欄刊出該文，邀請21位專欄作家列出21項沒有簡單答案的問題，盼兩人能定義未來四年的政策議題。

這21項問題包含：

黑人與白人的貧富差距該如何解？
如何定義何謂烏克蘭的勝利？
雙方是否有一方須徹底承認失敗？
將如何提升美國相對落後的地區？
如何處理醫療保險和社會安全問題？
歐洲對美國國家安全有多重要？
要如何結束加薩戰爭？
美國是否應該支持中東區域民主？
獨立250週年應該做些什麼？
你會採取何種措施以防伊朗獲得核武？
有什麼計畫讓欲買房者能負擔得起？
對於即將結束的減稅政策和債務問題該如何解決？
政府應該盡力幫助年輕人？
自由貿易已死？（關稅壁壘提高）
如何讓美國民眾更容易地生養孩童？
如何應對緬甸和蘇丹危機？
社群媒體正在傷害孩童？該做些什麼？
如果中國進攻台灣會派美軍介入嗎？
美國是否應該制定數位隱私法？
醫療保險能否用來支付治療肥胖的藥物費用？
如何保護美國人免受氣候變遷等相關災害影響？

其中，關於若中國出兵台灣，美軍是否介入一問，是由關注台海情勢的專欄作者羅金（Josh Rogin）所提出，他提到，派遣美軍防衛這一座民主小島國家，確實可能會引發美國與主要競爭對手之間更大規模的戰爭，同時也會讓美國主要的區域盟友捲入其中，但若未阻止中國強行佔領台灣，亦可能對全球民主帶來危險後果。

羅金表示，直球回答這個問題，將牽動美國是否放棄數十年來的「戰略模糊」政策，歷屆美國總統都拒絕透露是否會出手對台灣救援，他指出，儘管拜登曾數度表示，若中國侵台，將派遣美軍援台，但細節不確定，是否會採取拜登對於烏克蘭之間的型態支持，如提供武器和金援，但不派美軍？他認為，這種策略在台灣是行不通的」。

羅金也直指，川普從未言明是否捍衛台灣，許多在他第一屆總統任職、對台灣議題持鷹派立場的人士可能不會回鍋。川普還將中國國家主席習近平視為朋友。他會派美軍為台灣人打仗嗎？不安的區域期待他的答覆。
 

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