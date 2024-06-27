拜登川普辯論明上演！華郵列「21道難題」 內含美軍是否協防台灣

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這21項問題包含：
黑人與白人的貧富差距該如何解？
如何定義何謂烏克蘭的勝利？
雙方是否有一方須徹底承認失敗？
將如何提升美國相對落後的地區？
如何處理醫療保險和社會安全問題？
歐洲對美國國家安全有多重要？
要如何結束加薩戰爭？
美國是否應該支持中東區域民主？
獨立250週年應該做些什麼？
你會採取何種措施以防伊朗獲得核武？
有什麼計畫讓欲買房者能負擔得起？
對於即將結束的減稅政策和債務問題該如何解決？
政府應該盡力幫助年輕人？
自由貿易已死？（關稅壁壘提高）
如何讓美國民眾更容易地生養孩童？
如何應對緬甸和蘇丹危機？
社群媒體正在傷害孩童？該做些什麼？
如果中國進攻台灣會派美軍介入嗎？
美國是否應該制定數位隱私法？
醫療保險能否用來支付治療肥胖的藥物費用？
如何保護美國人免受氣候變遷等相關災害影響？
其中，關於若中國出兵台灣，美軍是否介入一問，是由關注台海情勢的專欄作者羅金（Josh Rogin）所提出，他提到，派遣美軍防衛這一座民主小島國家，確實可能會引發美國與主要競爭對手之間更大規模的戰爭，同時也會讓美國主要的區域盟友捲入其中，但若未阻止中國強行佔領台灣，亦可能對全球民主帶來危險後果。
羅金表示，直球回答這個問題，將牽動美國是否放棄數十年來的「戰略模糊」政策，歷屆美國總統都拒絕透露是否會出手對台灣救援，他指出，儘管拜登曾數度表示，若中國侵台，將派遣美軍援台，但細節不確定，是否會採取拜登對於烏克蘭之間的型態支持，如提供武器和金援，但不派美軍？他認為，這種策略在台灣是行不通的」。
羅金也直指，川普從未言明是否捍衛台灣，許多在他第一屆總統任職、對台灣議題持鷹派立場的人士可能不會回鍋。川普還將中國國家主席習近平視為朋友。他會派美軍為台灣人打仗嗎？不安的區域期待他的答覆。
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