照X光可能變白癡？高中生公審獸醫「沒醫德」挨告 法院判決出爐
高雄一名17歲的侯姓高中生，日前因自己飼養的豹蚊守宮拒絕進食，便與母親帶著守宮來到獸醫院。獸醫經診斷後建議照Ｘ光，引起侯男與母親好奇，詢問照X光會不會對守宮的眼睛造成影響，卻被獸醫反質疑「照了Ｘ光可能變白痴，你要不要照」。侯男認為醫師口氣不佳，氣得登上Google評論區，寫下「不會醫就算了」、「沒醫德也沒口德」的差評，獸醫一氣之下向侯男提告。但法官認為，侯男的評論未逾越言論自由範圍，判獸醫敗訴。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，2023年5月25日，侯男與母親帶著守宮，到動物醫院看診。獸醫初步診斷，認為守宮過輕、腹腔有軟殼，建議拍攝Ｘ光，以進一步確認病情，引起侯母疑慮，詢問醫師「照X光對牠眼睛會不會有什麼影響？」，獸醫師卻回應她，「照了X光會變白痴，你可以接受嗎？」。
侯男認為，獸醫不僅態度差，僅看診3分鐘，就做出照X光的診斷，更是過於草率。他一氣之下，便在獸醫院的Google的評論區，寫下「不會醫就算了」、「沒醫德也沒口德」的批評，獸醫認為自身名譽權受損，憤而提告，並向侯男求償4萬5000元。
案件經審理，侯男表示，只是在網路上分享當日看診的經驗，提供其它飼主意見，並提醒網友應慎選動物醫院，為愛寵尋得更合適的醫療資源，並非是人身攻擊。
法官審酌，侯男使用「沒醫德」、「沒口德」等字眼雖較為激進，但與出於惡意無事生端之肆意污衊、動機出於詆毀他人名譽之情形有別，屬可受公評之事項，未逾越言論自由合理之限度，並無侵害名譽權，因此判獸醫敗訴，全案可上訴。