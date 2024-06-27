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習近平又見越南總理！普丁前腳剛離開河內　中國再提命運共同體

▲中國國家主席習近平26日再度會見越南總理。（圖／翻攝自央視）
▲中國國家主席習近平26日再度會見越南總理。（圖／翻攝自央視）

國際中心賴正琳／綜合報導

俄羅斯總統普丁前腳剛離開越南河內，中國國家主席習近平26日再度於北京會見越南總理范明政，雙方再提「中越命運共同體」，引發外界關注。

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越南近幾年採取「竹子外交」，與美國、日本和其他民主國家關係大躍進，因此這次俄羅斯和中國領導人先後與越南高階官員碰面，讓國際局勢專家特別關注。習近平向范明政表示，構建具有戰略意義的「中越命運共同體」，符合兩國各自現代化建設需要，有利於維護地區和平穩定，促進世界社會主義事業發展。

習近平說，中方願與越方加強戰略引領，圍繞「六個更」（政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好）總體目標，「堅持團結友好，堅定相互支持，深化互利合作」。雙方並要「妥善處理海上問題」，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定。

他提到，雙方要保持高層交往，共同推進高品質共建「一帶一路」，提升兩國互聯互通水準，推動兩國務實合作高品質發展；中方願鼓勵更多中國企業加大對越南投入，希望越方為中企提供公平、公正、非歧視性的營商環境。

▲中國國家主席習近平於昨（12）日抵達河內展開為期兩天的越南國事訪問。圖為習近平與越南總理范明政會晤，兩人握手致意。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平與越南總理范明政會晤，兩人握手致意。（圖／美聯社／達志影像）
根據《新華社》，范明政向習近平說，越方支持習近平提出的一系列全球倡議，支持中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），反對將經貿科技問題政治化。越方支持中方在「台灣問題」上的立場，堅定恪守「一個中國」原則。

范明政表示，越方將深化越中戰略互信和務實合作、構建「具有戰略意義的（越中）命運共同體」，作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，「不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞」。

他說，越方願中方按照「六個更」總體目標，不斷增進政治互信，深化務實合作，鼓勵青年交流，築牢民意基礎，加強多邊協作，妥善處理分歧，確實推進具有戰略意義的「越中命運共同體」。

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