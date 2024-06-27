南韓YTR傳被逼拍「慰問流浪漢 」成人片！網友點名她老公逼走絕路
南韓Youtuber韓善月（한선월）（本名：李海倫 이해른）近日被發現陳屍在仁川家中，享年32歲，消息傳開後震驚各界，粉絲們對她離世一事都感到不可置信。不料，網路上瘋傳韓善月是被逼著拍色片上傳到成人社群平台賺錢，才會選擇尋短，甚至還有網友點名她老公並爆料，韓善月被逼著拍攝吃狗糧、和街友發生關係等內容，掀起議論。
記者洪生儒／綜合報導
根據韓媒《NEWS 1》報導，南韓警方在25日透露，一名李姓女子被發現陳屍在仁川市西區的家中，調查現場後發現並無任何外力介入，排除了他殺的可能。消息曝光後，有網友透過線上掃墓網站核對李女的出生年月日與老公名字後，確定死者的名字為「李海倫（이해른）」，而這個名字正是韓善月的本名。
據了解，韓善月在2015年從大學畢業後，便開始從事模特兒工作，曾擔任過車模，後來受到疫情影響，她轉戰當Youtuber，也積極經營Instagram等社群，累積了高達5萬多人的訂閱數。在2022年之後，韓善月也開始在OnlyFans等成人平台經營情色內容，拍攝各種情色影片來獲得流量並賺錢，甚至曾和老公合拍性愛片，也曾拍過「多人亂交」等激烈影片，尺度可以說是相當大膽。
如今在韓善月傳出死訊後，她的IG、推特等社群都已關閉，YouTube的影片也全被下架，網友紛紛湧入YouTube留言哀悼她，讓她的死因引起更多關注。
網友們得韓善月的死訊後，紛紛在網路上提出質疑與猜測，認為韓善月可能是被老公逼著拍攝吃狗糧、跟街友發生關係、多人性交等各種情色影片，最後她承受不住種種壓力，才會尋短。甚至有網友們直接點名她老公，並指出她過去在拍攝影片時，看起來就並非是自願的。關於此案，SBS節目《讓人好奇的故事Y》將製作特輯，進一步探討事件原委，釐清真相。
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