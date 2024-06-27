寵物店2樓屋主發聲了！控訴被帶風向遭肉搜 拒簽同意書原因曝光
26日上午，北市內湖一間寵物店老闆，疑似因無法開業，扛不住經濟壓力、陳屍店內，消息引發議論。據《ETtoday新聞雲》報導，引發討論的二樓屋主，向媒體表示，於去年10月間就有說過「絕對不會簽（同意書）」，而拒簽的理由是家人都是過敏體質，也擔心一簽8年之後會有很多問題，而上月，黨姓老闆與女友透過媒體控訴，自己一家人也遭肉搜，甚至遭網友威脅，才會搬走避風頭，但期間都有與里長傳訊息說明。
記者林盈君／綜合報導
據了解，二樓屋主指出，今年5月間，黨姓老闆與女友就透過媒體控訴，大女兒也在網路上發文，導致媒體肉搜、網友甚至威脅要蛋洗，讓他們根本不敢回家，強調這件事情從去年10月間，就已溝通過說「絕對不會簽（同意書）」，認為遭寵物店施加壓力，而里長也出面幫寵物店說情，但他也委婉解釋「自己有難處」，表示家人都有過敏體質，擔心寵物店會有衛生跟噪音問題，諸多因素考量之下，決定不簽署同意書，怕之後有問題沒辦法處理，也指出詢問過樓下有寵物店的朋友，都表示不要簽比較好。
二樓屋主表示，不簽署同意書是他的權利，卻被網路帶風向，遭網友肉搜，自己也是受害者，但對於寵物店老闆身亡，也感到很難過與遺憾。而針對修繕陽台一事，二樓屋主強調，從來沒有說過「修繕就幫忙簽（同意書）」，也絕對沒有口頭同意對方，更表示，自家修繕都是自己出資，絕無外界所傳「改口反悔不簽（同意書）」一事，二樓屋主指出，因住家位於寵物店上方，受到的影響也最大，所以審酌之下才不簽署同意書。
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