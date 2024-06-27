Energy阿弟結婚17年！老婆爆百元跨時空婚禮內幕：他不是真心愛我
唱跳天團Energy主唱阿弟（蕭景鴻），趁著7月演唱會排練空檔，與老婆Mei（邱馨葦）出席羅慧夫顱顏基金會《故事小苗行動-別再刺傷小學生的心!給孩子一堂丟掉外貌成見的遊戲體驗課》募款記者會，為顱顏患童發聲。夫妻倆結婚17年未辦婚禮，Mei透露兩人曾在遊戲《天堂》中舉行線上婚禮，只花費100元的婚紗而已：「他那時候不是真心愛我。」
記者黃雅琪／台北報導
阿弟與Mei日前參加Energy團員書偉、謝京穎的婚禮，結束後Mei在臉書發文表示：「每次呢！參加婚禮總是被問到什麼時候換我們辦？從說小孩可以當花童，到我小孩現在都已經可以當我伴娘了，婚禮還是沒下文！史上最殺的偶像團體男主唱蕭景鴻先生你還欠我一個婚禮喔！」顯見Mei心中還是盼望能有一場浪漫婚禮。
今日阿弟與Mei夫妻倆一起出席公益活動，被問到「補辦婚禮」事宜，Mei充滿怨言的說：「你看！每次參加婚禮就會牽著我手問『想不想補辦婚禮？』離開後就忘記。」她透露，阿弟曾經在遊戲裡送100元的婚紗：「在《天堂》舉辦婚禮，線上上萬人一起參與，蕭大姊還特地上線參加！」Mei直言，他會辦線上婚禮的原因，是因為夫妻練功經驗值加倍：「他那時候不是真心愛我。」
阿弟則認為，兩人在一起開心最重要：「女兒18歲了再辦，跟女兒一起辦好像也是可以，其實讓小孩一起參與，女兒當伴娘、兒子當花童。但年紀大了，想起來就覺得辦婚禮很累，都十多年了，在一起很開心就好！」對於辦婚禮細節繁雜，令他興趣缺缺。