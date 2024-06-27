內湖寵物店老闆身亡！里長曾勸和2樓調解 曝他壓力大到吃安眠藥
北市內湖區星雲街一家未開業的寵物店，傳出47歲的黨姓男老闆陳屍店內，據了解黨男斥資4、500萬裝潢費，原本要開設寵物住宿、美容店，卻因與二樓發生糾紛，導致遲遲未簽署同意書無法營業，疑似因為租金壓力，上月還傳出深夜跑到街上大吼，未料26日竟發生憾事，與二樓的同意書糾紛，也成為羅生門。紫星里長謝佳惠透露，黨男因為無法與二樓簽約，壓力大到天天酗酒，原本雙方要開調解委員會，豈料卻發生憾事。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，黨男曾與二樓住戶約定，以修繕陽台防水工程換取同意書，光是修繕就花費10多萬元，不過修繕完畢後，黨男卻遲遲無法聯繫上二樓住戶，由於其他住戶均已同意，獨缺二樓同意書，讓寵物店遲遲無法開業。今年5月間，黨男與女友還透過媒體控訴，指二樓鄰居裝潢後就反悔，改口稱「本就不曾同意要簽署同意書」，之後更搬走失聯、也不接電話，原本預計今年2月開幕的寵物店，也因此遲遲無法經營。
不過也傳出，二樓屋主強調這件事情從去年10月間，就已溝通過說「絕對不會簽（同意書）」，認為遭寵物店施加壓力，從來沒有說過「修繕就幫忙簽（同意書）」整件事宛如羅生門。
里長謝佳惠指出，寵物店黨姓老闆為了開業斥資了4、500萬，，已經取得寵物美容、零售等執照，不過寵物住宿需要整棟住戶都同意才能申請營業登記，但是二樓住戶不願簽署，才導致寵物店無法開業，店租、人士成本讓黨姓老闆喘不過氣，他每天都吃安眠藥、酗酒才排解壓力，謝佳惠也建議他上調解委員會解決，怎料調解委員會還沒召開就發生憾事。
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