大谷翔平連2天首局全壘打！本季25轟出爐　連10場打點破道奇紀錄

張奕身體狀況不錯！放跟王建民合照透露心聲：等待即戰力球隊青睞

▲中信兄弟投手教練王建民，過去曾跟張奕一起在12強努力投出好成績，被認為是選秀熱門。（圖／張奕粉專）
▲中信兄弟投手教練王建民，過去曾跟張奕一起在12強努力投出好成績，被認為是選秀熱門。（圖／張奕粉專）

記者吳政紘/綜合報導

前旅日球員張奕今年將投入中職選秀，而他日前也在二軍出賽，由於張奕未來很有機會成為各隊下半季即戰力需求，在中職選秀前夕，張奕也特別在社群發出照片，不但有他跟中信兄弟投手教練王建民，還有跟統一獅隊主帥林岳平、首席教練高志綱的合照，張奕也發文寫下：「明天就是2024中職選秀會，張奕等待需要即戰力球隊青睞，張奕狀況良好已經做好準備，要迎接新的舞台來到全力以赴。」根據相關人士透露，張奕日前到醫院檢查，目前狀況沒有問題，也準備好球隊選擇。

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張奕有機會跟王建民再續前緣？　還是投入獅隊的懷抱

張奕在2019年12強賽表現出色，成為中華隊王牌，總教練洪一中也很欣賞他，但張奕投完12強後，隔年也還有不少先發機會，之後主要轉任後援，並在2022年球季結束後，因人員補償被送到西武獅隊。

結果張奕因肩傷，退出去年經典賽中華隊行列，張奕雖然在獅隊5場出賽，但卻在球季後被釋出，去年球季後，他選擇回台灣，以自行培訓身分，加入台鋼雄鷹，並且參加冬季聯盟賽事，幫助台鋼奪冠。

張奕在二軍出賽11場，6先發、5後援，累計44.1局投球，被敲出51安打，還有4發全壘打，防禦率4.47。令球迷、球團擔心的還是他的傷勢問題，但根據相關人士表示，張奕的傷勢沒有問題，也令人期待他在選秀會能有不錯的排名。

張奕一直感謝支持、幫助他的人，他在臉書粉專放出當時12強，中職秘書長馮勝賢跟王建民以及台鋼現任領隊劉東洋去找他的合照，也放出跟統一獅隊主帥林岳平、首席教練高志綱的合照，張奕期待回歸中職，跟這些貴人相見。

不只中信兄弟，統一獅隊未來也需要投手補強，張奕不但可以先發也可以後援，若是令人擔心的傷勢不在，預計有機會在首輪被選中。

張奕寫下：「勇者無懼、逐夢踏實，明天就是2024中職選秀會，張奕等待需要即戰力球隊青睞很多球迷關心和訊息，大家放心，張奕狀況良好已經做好準備。要迎接新的舞台來到，全力以赴，再創個人生涯紀錄為目標，當球隊最有力的後盾，謝謝一直幫助他和支持他的大家。」



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