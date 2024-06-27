張奕身體狀況不錯！放跟王建民合照透露心聲：等待即戰力球隊青睞

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張奕在2019年12強賽表現出色，成為中華隊王牌，總教練洪一中也很欣賞他，但張奕投完12強後，隔年也還有不少先發機會，之後主要轉任後援，並在2022年球季結束後，因人員補償被送到西武獅隊。
結果張奕因肩傷，退出去年經典賽中華隊行列，張奕雖然在獅隊5場出賽，但卻在球季後被釋出，去年球季後，他選擇回台灣，以自行培訓身分，加入台鋼雄鷹，並且參加冬季聯盟賽事，幫助台鋼奪冠。
張奕在二軍出賽11場，6先發、5後援，累計44.1局投球，被敲出51安打，還有4發全壘打，防禦率4.47。令球迷、球團擔心的還是他的傷勢問題，但根據相關人士表示，張奕的傷勢沒有問題，也令人期待他在選秀會能有不錯的排名。
張奕一直感謝支持、幫助他的人，他在臉書粉專放出當時12強，中職秘書長馮勝賢跟王建民以及台鋼現任領隊劉東洋去找他的合照，也放出跟統一獅隊主帥林岳平、首席教練高志綱的合照，張奕期待回歸中職，跟這些貴人相見。
不只中信兄弟，統一獅隊未來也需要投手補強，張奕不但可以先發也可以後援，若是令人擔心的傷勢不在，預計有機會在首輪被選中。
張奕寫下：「勇者無懼、逐夢踏實，明天就是2024中職選秀會，張奕等待需要即戰力球隊青睞很多球迷關心和訊息，大家放心，張奕狀況良好已經做好準備。要迎接新的舞台來到，全力以赴，再創個人生涯紀錄為目標，當球隊最有力的後盾，謝謝一直幫助他和支持他的大家。」