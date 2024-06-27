控分局長誘拐人妻！花蓮議員左手遭妻砍傷噴血4000cc　傷勢曝光

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林源富指出，事後他還被外傳「天天打老婆」，但是自己相當愛老婆絕對不可能做出此事，不過他也坦言，自己在6月1日曾發現妻子和吳思翰分局長私底下竟有一支專屬手機聯絡，手機內聯絡人僅有吳思翰一人，吳還傳訊「可以見面嗎、可以傳生活照嗎，什麼時候可以去走走」等字句，還要求妻子傳生活照。自己很生氣，但妻子還懇求他不要告訴別人，以免影響吳的仕途。
對此，花蓮縣警局指出，警方於6月2日14時許接獲林源富檢舉本局吉安分局長與他太太交往密切，以致家庭夫妻失和，衍生家庭暴力乙案，隨即召開風紀會議，指派刑大、婦幼隊專人接辦吉安分局承辦的林議員6月19日的家暴、刑事案件，並於6月26日15時完成林員的刑事提告後，彙整卷資報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。
花蓮縣警局表示，有關吳分局長涉及風紀部分，本局已針對林議員所提供的相關檢舉內容，調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解，有非公務聯繋及交往密切情形，本局將秉持勿枉勿縱的決心，審慎調查、詳加查證，若有不當男女交往或言行惹議情事，將依規定懲處並追究相關責任，決不寬貸。
林源富5點聲明如下：
1. 本人原本家庭美滿，夫妻感情甜蜜和諧，若不是第三者吉安分局長吳思翰介入誘拐人妻，本人之妻新城鄉代表會主席陳秀玲何以對源富痛下殺手砍斷主動脈，導致美滿家庭瞬間風雲變色，妻離子散。
2. 吳思翰分局長屢屢勾引吾妻，曖昧挑情簡訊不絕，簡訊中「在想妳，何時出去走走」等語不斷引誘，還將吾妻載回其宿舍，此舉已嚴重超越分際。6/19日晚上陳秀玲用利刃砍殺源富，致使源富重傷，倒臥於血泊之中，幸經女兒報警送醫及時挽回一命。
3. 吳分局長指導吾妻做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理，還以自衛傷人作為推託卸責之詞，更誘導吾妻聲請保護令，兩人知法玩法，避重就輕，作賊喊捉賊，殺人者對外稱自己為家暴受害人，正當防衛，著實令人痛斷肝腸。
4. 吾妻非吳妻，吳思翰分局長之所作所為，顯然已經不適任現職。本人當天絕無家暴吾妻，特此聲明。
5. 為保障本人權益與自身安全，6/26日下午三時，本人已到花蓮刑大製作筆錄，全案已進入司法程序，本人靜待司法裁決。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110