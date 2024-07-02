單親經濟弱勢新二代勇追金牌夢！賽珍珠基金會辦超商零錢捐活動
支持經濟弱勢新二代多年的賽珍珠基金會，近期將於萊爾富超商合作，從7月10日展開超商門市「零錢捐」活動，邀請民眾在10月8日前一起做善事。
國際中心賴正琳／綜合報導
現年18歲的新二代瑋軒，3歲時因父親突然離世，家中經濟瞬間崩潰，而她從4歲時開始與賽珍珠基金會接觸，基金會陪伴她至今。加上母親因意外而脊椎受傷，導致收入更加微薄，家境更為艱難，迫切需要外界支援才能維持瑋軒的求學生活。瑋軒也不負大家期望，以積極態度在困境中逆勢成長，憑藉毅力克服重重困難，不僅在校成績優異，甚至連續二年在全中運划船比賽奪得金牌。
瑋軒的故事，展現毅力和社會關愛的力量，鼓勵更多身處經濟弱勢的新住民子女勇敢追夢。賽珍珠基金會指出，經濟弱勢新二代在求學路上，受限原生家庭跨文化背景、經濟環境不穩定、家庭人際資源不足，以致成長和學習資源相對匱乏。此外，社會成見更使他們心力交瘁。
即便如此，他們在逆境中仍努力不懈，為了如此努力的孩子們，賽珍珠基金會與萊爾富超商合作「2024年經濟弱勢新二代培力計畫」，7/10~10/8在全國萊爾富門市辦理零錢捐，捐款所得將用於支持孩子長出力量、自信，邁向脫貧自立，邀請民眾踴躍參與。