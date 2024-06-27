台灣最強高中生Ray拚了！將參加美國知名籃球聯盟　備戰畫面曝光

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台灣最強（前）高中生Ray在美國越來越出名了！日前業餘籃球聯盟AAU的球隊Rod Wave Elite宣布，Ray即將在本周末（美國時間6月28日至30日）期間加入球隊，參與周末賽事。
事實上，Ray在台灣高中時就是籃球校隊的一員，因此有著一定的籃球底子，過去在台灣也曾直播到公園找路人打3對3籃球。而本次Ray在美國挑戰AAU業餘聯盟，也在當地找了訓練師進行籃球訓練，嘗試恢復籃球手感，隊伍Rod Wave Elite也公布了Ray的訓練畫面，吸引超過22萬人按讚，Ray的投籃姿勢也被許多美國網友稱讚 「相當流暢」。
此外，Ray的傳奇實況主好友Kai Cenat也表示，自己有可能會在周末前往亞利桑那州，觀看Ray的AAU首秀。
AAU籃球聯賽不容小覷！2024NBA首輪6選手打過
AAU（Amateur Athletic Union）雖然是一個業餘聯賽，但在美國已有超過百年歷史，全國會員更超過90萬人，有許多項目賽事。其中在籃球的部分，每年總會吸引大量的是年輕球員參賽，希望能被球探注意到，因此球賽內容有一定的強度。
光是剛結束的2024年NBA首輪選秀中，就有6名中選新秀球員曾打過AAU聯賽，最高順位的是第19順位暴龍選中的Ja'Kobe Walter。此外，WNBA的當紅炸子雞 「女版Curry 」凱特琳（Caitlin Clark），在去年也曾打過AAU女籃賽事。
不過AAU曾經也被部分NBA球員所抨擊，包含已故的湖人球星布萊恩（Kobe Bryant），曾公開批評AAU愚蠢，認為該聯賽 「沒有教導年輕球員，任何有關於籃球比賽的東西」，狼王賈奈特（Kevin Garnett）也表示，從長遠的角度來看，AAU正在扼殺NBA，因為年輕球員只為博取關注，但並沒有學會任何事，「你在AAU所獲得的一切，並不表示你就會有權利得到任何東西」，恐導致參與該聯賽的年輕球員，未來職業生涯因此而挫敗。