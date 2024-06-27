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2萬人份莫納皮拉韋將到貨！疾管署公開3種新冠抗病毒藥物使用方式

▲疾管署今日中午舉辦「新冠肺炎抗病毒藥物處置」線上講座。（圖／記者許若茵攝）
▲疾管署今日中午舉辦「新冠肺炎抗病毒藥物處置」線上講座。（圖／記者許若茵攝）

記者魏妤庭／台北報導

新冠疫情持續升溫，預計7月中旬迎來高峰。疾管署今（27）日表示，2萬人份莫納皮拉韋採購作業已完成，並將於近期到貨。但強調該藥物為「有條件使用藥物」，包括重度腎功能不全及血液透析者、重度肝功能不全或既有疾病的治療藥物，或是與倍拉維具嚴重交互作用，停藥或換藥具有造成疾病惡化風險者等，才符合合理使用條件，提醒民眾應正確適切用藥才能發揮最大效益。

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為了使具重症風險因子的COVID-19感染者獲得妥適治療，有效降低感染後導致嚴重併發症及死亡風險，發揮抗病毒藥物最大效益，疾管署今日中午舉辦「新冠肺炎抗病毒藥物處置」線上講座，由衛福部邱泰源部長主持，邀請臺大醫院內科部盛望徽主任就COVID-19抗病毒藥物處置進行演講，期使臨床醫師更了解及熟悉COVID-19抗病毒藥物之使用及診治處置，提供就診個案適切診療與照護。

疾管署表示，自從發生COVID-19疫情以來，均有持續積極採購儲備抗病毒藥物，同時密切關注國際間抗病毒藥物研發情況，以及參依疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生及社會成本效益、專家建議及國際作法等，修訂診治指引用藥建議。

疾管署指出，根據目前藥物療效的相關研究顯示，莫納皮拉韋(Molnupiravir)的效果有限，且其藥物作用機轉可能引發安全性疑慮。基於藥物療效的科學實證，世界衛生組織(WHO)及我國SARS-CoV-2感染臨床處置指引，均建議COVID-19感染個案，優先使用倍拉維(Paxlovid)和瑞德西韋(Remdesivir)等藥物。若無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議藥物，才考慮「有條件下使用」的莫納皮拉韋。

疾管署說明，開立瑞德西韋需住院注射治療，倍拉維雖為口服則需小心跟其他藥物間的交互作用，莫納皮拉維雖為有條件下使用的藥物，醫師在臨床裁量上，除原使用條件外，針對多重慢性病的病人，可能傾向開立較多的莫納皮拉維，因此使用量在今(2024)年以來較以往增加許多。

疾管署表示，因應近期疫情上升，加上莫納皮拉韋的使用需求提高，已完成2萬人份莫納皮拉韋採購作業，將於近期到貨，同時持續監測各項藥物使用情形，每日盤點庫存並主動協助跨縣市、區域的調撥。

疾管署強調，莫納皮拉韋為有條件使用的藥物，其合理使用條件包括重度腎功能不全及血液透析者、重度肝功能不全或既有疾病的治療藥物，與倍拉維具嚴重交互作用，停藥或換藥具有造成疾病惡化風險者等。正確適切用藥，才能發揮藥物最大效益，保障民眾健康安全。

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