2萬人份莫納皮拉韋將到貨！疾管署公開3種新冠抗病毒藥物使用方式

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署表示，自從發生COVID-19疫情以來，均有持續積極採購儲備抗病毒藥物，同時密切關注國際間抗病毒藥物研發情況，以及參依疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生及社會成本效益、專家建議及國際作法等，修訂診治指引用藥建議。
疾管署指出，根據目前藥物療效的相關研究顯示，莫納皮拉韋(Molnupiravir)的效果有限，且其藥物作用機轉可能引發安全性疑慮。基於藥物療效的科學實證，世界衛生組織(WHO)及我國SARS-CoV-2感染臨床處置指引，均建議COVID-19感染個案，優先使用倍拉維(Paxlovid)和瑞德西韋(Remdesivir)等藥物。若無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議藥物，才考慮「有條件下使用」的莫納皮拉韋。
疾管署說明，開立瑞德西韋需住院注射治療，倍拉維雖為口服則需小心跟其他藥物間的交互作用，莫納皮拉維雖為有條件下使用的藥物，醫師在臨床裁量上，除原使用條件外，針對多重慢性病的病人，可能傾向開立較多的莫納皮拉維，因此使用量在今(2024)年以來較以往增加許多。
疾管署表示，因應近期疫情上升，加上莫納皮拉韋的使用需求提高，已完成2萬人份莫納皮拉韋採購作業，將於近期到貨，同時持續監測各項藥物使用情形，每日盤點庫存並主動協助跨縣市、區域的調撥。
疾管署強調，莫納皮拉韋為有條件使用的藥物，其合理使用條件包括重度腎功能不全及血液透析者、重度肝功能不全或既有疾病的治療藥物，與倍拉維具嚴重交互作用，停藥或換藥具有造成疾病惡化風險者等。正確適切用藥，才能發揮藥物最大效益，保障民眾健康安全。