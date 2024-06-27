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屏縣空品改善成果　獲全國考核特優四連霸

▲屏東縣環保局會同專家學者，輔導畜牧場改善環境汙染。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東縣環保局會同專家學者，輔導畜牧場改善環境汙染。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

屏東縣再度榮獲環境部112年「空品維護與噪音管制績效考核」特優成績，創下全國「四連霸」紀錄。這一成就不僅來自縣府推動的各項污染管制措施，更包括許多創新管制策略的提出。在112年的空品不良率（AQI＞100）達到歷年最低，且連續兩年無PM2.5紅害事件日，充分顯示縣府團隊的努力與成果受到肯定。

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▲導入科技執法並朝向精準治理，不定期前往工廠查核空污做好空污防制工作。（圖／屏東縣府提供）
▲導入科技執法並朝向精準治理，不定期前往工廠查核空污做好空污防制工作。（圖／屏東縣府提供）
縣長周春米表示，為持續改善本縣空氣品質，除了推動創新污染管制作法，今年度更制定「第二期空氣污染防制計畫（113-116年）」。未來將導入科技執法，並朝向精準治理。空污改善不僅需要縣府的努力，也需要環保志工的協助和企業履行社會責任，依規定做好空污防制工作。民眾也可從生活做起，公私協力，共同改善本縣空污問題。

環保局表示，屏東縣位居全國最下風處，空氣品質近八成以上受到境外污染物影響，但環保局仍積極管制本縣各大污染源，滾動式檢討各項管制工作，針對重點案件採取專案方式管制。例如，化製廠的陳情數已從111年的75件大幅降至112年的10件；畜牧場異味管制納入夜鷹早鳥畜牧稽查行動，較110年陳情件數大幅下降44%。在移動污染源方面，則以加碼機車汰舊換新補助、推動大型柴油車自主納管及劃設空品維護區等方式，加速各式老舊車輛的汰換。此外，還導入科技智能防污，使營建工地及砂石場的污染排放大幅降低。在餐飲業方面，持續擴大推動環保餐飲示範區，使本縣PM2.5平均濃度降至14.0 µg/m³，大大改善空氣品質。

近年來推動創新管制政策，於112年首推以開運金幣取代紙錢焚燒的「以金代金」政策，改善民俗污染。在縣內特色污染部分，與台積電及農糧署共同合作提案「千分之四的美麗-轉廢化肥護林土微生循環增碳匯」，將農業木資材及民生廚餘混合轉化為有機肥料，榮獲2023總統盃黑客松卓越團隊獎。此外，更首創農業碎木作為抑制揚塵的工法。經調查，碎木在抑制揚塵及抵抗洪水沖刷能力上效果更佳。這些創新管制的推動，均有突破性的污染改善成效。

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