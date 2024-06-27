屏縣空品改善成果　獲全國考核特優四連霸

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環保局表示，屏東縣位居全國最下風處，空氣品質近八成以上受到境外污染物影響，但環保局仍積極管制本縣各大污染源，滾動式檢討各項管制工作，針對重點案件採取專案方式管制。例如，化製廠的陳情數已從111年的75件大幅降至112年的10件；畜牧場異味管制納入夜鷹早鳥畜牧稽查行動，較110年陳情件數大幅下降44%。在移動污染源方面，則以加碼機車汰舊換新補助、推動大型柴油車自主納管及劃設空品維護區等方式，加速各式老舊車輛的汰換。此外，還導入科技智能防污，使營建工地及砂石場的污染排放大幅降低。在餐飲業方面，持續擴大推動環保餐飲示範區，使本縣PM2.5平均濃度降至14.0 µg/m³，大大改善空氣品質。
近年來推動創新管制政策，於112年首推以開運金幣取代紙錢焚燒的「以金代金」政策，改善民俗污染。在縣內特色污染部分，與台積電及農糧署共同合作提案「千分之四的美麗-轉廢化肥護林土微生循環增碳匯」，將農業木資材及民生廚餘混合轉化為有機肥料，榮獲2023總統盃黑客松卓越團隊獎。此外，更首創農業碎木作為抑制揚塵的工法。經調查，碎木在抑制揚塵及抵抗洪水沖刷能力上效果更佳。這些創新管制的推動，均有突破性的污染改善成效。