2025亞洲技能競賽在台舉辦　何佩珊盼合作教育部「深耕技職教育」

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不僅如此，全國技能競賽現場設置多元、智慧、科技等四大展區，邀請民眾探索職涯發展。勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，當中包括大家关心的人工智慧（AI）、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、5G等之於各項產業的運用。
何佩珊致詞提到，全國技能競賽不僅是個展示技術、創新的平台，更是培育未來職業人才的重要途徑，因此勞動部會與教育部密切合作，持續提升青年的技術能力以及深耕技職教育的發展。她也鼓勵參賽選手，「只要勇敢去做自己喜歡的事，整個天下就是你們的舞台。」
另外，何佩珊也在會後媒體聯訪提到，全國技能競賽旨在發揚技職教育精神、帶動技職復興，今年的賽事也是在為明年睽違30年在台灣舉辦的亞洲技能競賽暖身，希望帶動產業各個方面合作技職教育，特別希望就讀技職院校的學生，看到他们所學的一技之長充分展現在賽場。
教育部長鄭英耀致詞提到，教育部除了攜手勞動部選訓人才，也對選手提供升學、就學的協助，其中升學部分，全國技能競賽、全國高級中等學校技藝競賽以及國際競賽獲得前三名或是擁有國手資格的學生，均可透過技優保送管道進入大專院校，至於就學方面，也對為國爭光的選手提供學業、技術等相關輔導以及過內外的實習計畫。
鄭英耀表示，全國技能競賽搭起一個能讓青年一展學習成果的舞台，更能清楚認識人生追求的目標，「台灣的經濟成正由目前不少技職院校畢業的科技領袖、企業家奠定，希望大家盡情享受比賽，想信這個經歷也會成為往後人生當中印象深刻的體驗。」
最後，第47屆國際技能競賽「資訊網路布建」國手陳軒奕表示，他在練習的過程之中難免感覺枯燥、提不起勁，但他仍憑藉成就感以及可能站上頒獎台的那份榮耀化作動力堅持下去。他也鼓勵選手，適時休息一下重新出發，「休息是為了走更長遠的路。」