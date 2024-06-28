天氣預報／今13縣市「高溫警戒」飆37度！4地區午後雷雨下最大
中央氣象署指出，今（28）日台灣各地多雲到晴，午後「中部以北」、「東北部」、「東半部」及「各地山區」有雷陣雨，且有局部大雨發生的機率，午後雷雨的特性就是「雨比較急、瞬間雨勢大、晚上就會消失」，所以民眾務必攜帶雨具出門，遇上大雨時也可以尋找停靠站，等待雨勢過去，以免在幾秒內就淋成落湯雞。
記者張志浩／綜合報導
氣溫部分，氣象署提醒，今天臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有「連續出現攝氏36度高溫」的機率，請加強注意。新北市、嘉義市則要留意攝氏36度左右的高溫，整體體感還是相當悶熱。
⚠️高溫特報
📍高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣
📍高溫黃色燈號：新北市、嘉義市
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％ ，氣溫攝氏27至36度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏27至32度