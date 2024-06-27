加入泰菲第三性大亂鬥彩蛋！《猛鬼聲泣泣》緊抓泰國時事

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上映前8天緊急加拍！《猛鬼聲泣泣》網羅「泰菲三性混戰」橋段
「素坤逸路11巷之泰菲第三性大亂鬥」事件，起源於今年3月3日晚上，少數幾位泰國與菲律賓跨性別者發生小規模衝突，後來演變成隔天3月4日淩晨，二十多名菲律賓跨性別者，襲擊兩名泰國跨性別者；由於寡不敵眾的關係，最終導致該兩位泰國跨性別者慘敗，網路上還流傳他們被扒光的慘況。這種人多欺負人少的情況，引發泰國跨性別族群不滿，最終演變成數百名泰國跨性別人士，聚集在打人菲律賓跨性別人士居住的酒店門前進行抗議的衝突。這場衝突更在社群平台X（前稱Twitter）上炸鍋，一度成為泰國熱門話題冠軍。
由於知名導演普安農執導的《猛鬼聲泣泣》，在劇情主軸之外，也以幽默調侃方式，旁敲泰國這一年當中發生的各種社會與政治事件，因此被觀眾譽為「泰國爆笑編年史」。尤其本片完成所有剪輯工作，並將在3月14日於泰國上映，卻因為3月4日發生的這場社會事件，以及所引發的討論熱度，讓向來關注同志議題與同志人權的導演決定臨時加景，並在3月6日晚上在素坤逸路11巷進行拍攝，試圖真實還原事件始末。當天拍完再花費兩天時間，於8日完成剪輯並重新送審，準時在14日於泰國正式上映。雖然這段補拍的彩蛋短片，劇情獨立，跟本片主線劇情沒有正相關聯，但台灣片商也將保留這段影片，原汁原味呈現給所有台灣觀眾，一窺當時事件的場面。
《猛鬼聲泣泣》導演緊急加拍彩蛋！期盼「用愛與微笑取代暴力」
《猛鬼聲泣泣》這段「素坤逸路11巷之泰菲第三性大亂鬥」彩蛋影片，拍攝的高度機動性，也讓泰國業界為之咋舌。導演普安農對此表示：「我們不支持第三性互相毆打，我們想從『群體團結』的角度來看待這起事件。想跟泰國人民說，如果我們受到欺負，就必須奮力反抗，不能侮辱我們的尊嚴。」他更對臨時加拍的行為補充：「我們可以向觀眾保證會如期上映。事實上，電影雖然已經完成審查，但現在我們補拍，會再度要求重新送審，因為我們將會涵蓋這個事件的場景。」值得一提的是，導演也邀請當時在事件中的泰國跨性別者們參與拍攝，並找來泰國知名變性女拳擊手圖姆帕里尼亞（Tum Parinya）助陣入鏡，一同為本片增添色彩，值得台灣觀眾進戲院一探究竟。
這部在泰國熱賣超過1.3億台幣票房的年度現象級電影《猛鬼聲泣泣》，即將在7月5日爆笑上映。本片這次更從一開始就找來專業泰文譯者，根據正片進行原譯，之後並找來曾為《辛普森家庭》（The Simpsons）等電視動畫進行中配版的「魯蛋叔叔聲創工作室」合作「創譯」改編，盡最大力量呈現符合台灣觀眾所能理解的笑點，值得台灣觀眾進戲院一探究竟。本片劇情描述在各地從事滅鬼工作的桃姐（賈圖隆摩喬克飾演），請來小幫手胖糕（科蒂阿拉姆博伊）協助管理自己經營的男生宿舍。就在桃姐前往一處神祕村莊時，兒子柯伊（威勒帝史馬來飾演）突然中邪，讓桃姐除了決定幫柯伊復原之外，一方面也打算解開柯伊的中邪謎團。不過，她卻發現自己陷入這個村莊的捉鬼行動當中。當她深入搜查時，還遇到村裡最陰魂不散的女鬼…。究竟這村莊發生了什麼事情？女鬼的神秘過去又是什麼？而柯伊又能否從中邪當中恢復過來呢？