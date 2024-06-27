疑吃小林紅麴保健品傷腎！消保會控業者態度消極 30人提訴訟求償
日本製藥大廠小林傳出多位消費者因食用含有紅麴成分的保健品，出現腎臟相關疾病，在日本已造成5人死亡，台灣目前則是累計68例不良反應。台灣消費者保護協會今（27）日陪同受害者，召開記者會，控訴業者態度消極，並表示目前已有30多名受害者，委託協會提起團體訴訟，不排除跨海向總公司提告。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，日本小林製藥在今年3月突然宣布，藥品中的紅麴原料，有危害人體健康之疑慮，造成日本當地5人死亡、106人住院。台灣則有2家業者，進口該公司紅麴原料，使得消費者食用後，身體出現不良反應，截至6月14日，食藥署已接獲68例民眾通報。
在記者會上，消費者鄭先生表示，他為了降低膽固醇，才會在網路上購買紅麴保健品。不料吃完後，反而造成腎絲球過濾率出現異常，他致電業者，想獲得專業協助，卻被對方以退費搪塞。如今身體出現狀況，他希望業者能負起責任，提供具體的處理方式。
台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚指出，目前協會已收到30多位受害者委託，提出團體訴訟。徐邦瀚強調，為了捍衛消費者的權益，將不惜跨海提告。他提醒民眾，團體訴訟無須出錢、出庭，也不會收到任何法院文書，由協會全權代為處理，將依據受害者出示的診斷證明，爭取求償30萬至50萬元。