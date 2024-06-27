助馬達產業升級！中鋼設自黏鐵芯連續生產示範線供下游觀摩

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王錫欽說，隨著電動車進入規模化快速發展階段，逐漸成為全球新世代汽車主流，該公司近年來除了成功開發多款厚度僅0.2mm至0.35mm的自黏塗膜電磁鋼產品，也在廠內建置一條自黏鐵芯連續生產示範線，以協助下游業者建立加工應用技術，並已有國內廠商參照示範線概念，建置量產設備，預計今(113)年可產出逾2萬套國產化自黏鐵芯產品，以力助台灣電動車馬達產業升級。
王錫欽指出，電動車具有節能減碳之環保優勢，在逐漸取代傳統燃油車的大勢所趨下，電動車馬達也朝更高轉速及更低能耗的方向發展，其關鍵在於馬達鐵芯採用的電磁鋼材料須具備薄厚度、低鐵損、高強度及高磁通特性，為因應國內鐵芯廠多採批次處理之半自動製程，普遍缺少自黏鐵芯連續生產的技術和經驗，該公司為加速建立及提升國內自黏鐵芯業者的製造能力，乃在廠內建置一條自黏鐵芯自動生產示範線，供下游客戶觀摩及交流。
王錫欽並指出，該公司自黏鐵芯連續生產示範線自建置完成至今，已有逾36次及22家國內外馬達衝壓廠到場觀摩與交流，不僅有效降低業者導入自黏鐵芯量產的技術門檻及縮短產品開發的學習曲線，並已有數家國內衝壓廠商參考此示範線，成功建置自動化生產設備，預計今年將創造超過2萬套自黏鐵芯的國產化實績。
展望未來，中鋼自黏鐵芯連續生產示範線將擴充增加轉子鐵芯散片自動化疊片定位平台，使得自黏鐵芯相關加工應用技術更加完備，以幫助國內業者加速爭取國內外電動車馬達的龐大市場商機，實踐中鋼與客戶共創價值之理念。