遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒！蛋包飯驗出沙門氏菌 衛生局移送檢調
近期食物中毒案件頻傳，新北市汐止區遠雄廣場「鴻屋咖哩」爆出疑似食品中毒，新北衛生局先在22日獲報8人上吐下瀉，24日再次獲報新增2名個案，今（27）日新增1人通報於18日前往用餐後，出現腹瀉等不適症狀並就醫，本案已累積11人就醫，其中10人返家休養，1人輕症住院中。衛生局指出，人體與食物中都驗出沙門氏桿菌陽性，目前已將業者移送檢調偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，曾就醫住院的個案中，有2人糞便檢體檢出沙門氏桿菌，今天食品及環境檢體檢驗結果出爐，其中豬排咖哩蛋包飯檢出沙門氏桿菌陽性，3件環境檢體陰性，8件人體檢體送疾病管制署尚在檢驗中。
楊舒秦說明，經初步比對食品檢體與住院個案檢體皆檢出病原菌沙門氏桿菌，本局將該業者依涉食品安全衛生管理法第49條情節移送檢調偵辦 ，另業者目前尚未提出改善報告，該店仍持續停業中。
衛生局呼籲，食品業者購買食材應確保蛋品及畜禽產品之衛生安全，並確認加熱完全後食用，且調理食品前後需洗淨雙手，生熟食刀具、砧板應分開，以避免交叉污染，並避免因保存不當導致微生物生長；衛生局每年針對轄內餐飲業者進行定期與不定期稽查及輔導計畫，倘有不符規定處將依違法食品安全衛生管理法處辦。