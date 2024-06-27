你的外送夥伴戰鬥中！烏拉圭男化身「功夫熊貓」 開山刀追砍歹徒
苦苦等不到你的外送夥伴嗎？或許他正面臨危機。烏拉圭一名熊貓(foodpanda)外送員近日深夜送餐，抵達郊區一處民宅外時，遇上了2名男子靠近準備搶劫，未料，外送員當機立斷從外送箱內拿出一把開山刀，衝向2名歹徒，只見搶匪落荒而逃，其中1人還被外送員砍到倒地。
國際中心顏得智／綜合報導
根據每日郵報報導，這起事件發生在烏拉圭蒙特維多（Montevideo），於當地時間22日深夜10點多左右，這名外送員來到郊區一處民宅送餐，先是按了門鈴，並在路邊等待顧客開門。
當外送員準備從外送箱拿出食物時，有2名男子從遠方走近，意圖不軌，外送員見狀後，隨即拿出在外送箱內的開山刀，火速衝上前欲對歹徒砍擊。
距離較近的歹徒當場落荒而逃，另一名在側面準備突襲的灰色連帽外套歹徒一開始還沒意會到，只見這名外送員突然轉了方向拿著開山刀朝他追砍，但他腳程過慢，反被外送員追上，當場被砍倒在地。
這段畫面吸引全球共數百萬網友觀看，有網友表示，「很難想像，當你出去工作時，必須帶著砍刀來保護自己」，亦有人笑稱「我會給這次外送滿分評價，他送了食物，還額外花時間『清垃圾』。」
不過，當地政府尚未就該事件發表聲明，涉案人員的身分也不得而知。