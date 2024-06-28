金曲獎／歷屆主持人回顧歌手最亮眼！蕭敬騰不再省話 黃宣獲好評
第35屆金曲獎將在6月29日於台北小巨蛋正式登場，本屆典禮主持由Lulu黃路梓茵3度擔綱，紅毯主持人則由黃偉晉與陳明珠合作。金曲獎主持人往年都會找綜藝屆的一哥一姊擔任，近年來打破傳統，找歌手跨界主持，有蕭敬騰、魏如萱、羅時豐等人，而評價最高有驚人表現的，就是前年金曲獎紅毯主持人黃宣。
娛樂中心／綜合報導
金曲獎主持人往年都找綜藝大哥大姐，如陶晶瑩、吳宗憲、庾澄慶、黃子佼、小S、侯佩岑等人，其中陶晶瑩就主持了9屆，是金曲獎主持最多次的藝人。2018年打破傳統，找來當時出道被封為「省話一哥」的蕭敬騰接下主持棒，典禮上他帶來3段才藝，大獲好評，而且訪問準歌王歌后、還有評審團時，獨特的主持風格，被網友說「尷尬到好笑」。
隔年，找來Lulu（黃路梓茵）獨挑大梁，當年才27歲的她，也成為金曲獎史上最年輕的主持人，機智的反應、優秀的控場能力，被網友封為「陶晶瑩接班人」，2021年金曲獎也再度找上她接棒，證實她的主持功力。2020年找來歌手魏如萱，這些歌手都是首度挑戰主持棒，緊張程度不在話下，她不但主持還要兼任壓軸嘉賓，同時也拿到當屆最佳女歌手獎，整場主持「笑」果十足，獲得網友好評。
「國民姑丈」羅時豐因拍攝YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》，再度翻紅。金曲獎也看準他的人氣，2022年找上他主持，不料有網友批評他語速太慢、跳針重複台詞，表現不如預期，對於54歲的他，勇於挑戰人生新的里程碑，他也表示不會再接頒獎典禮主持人。
最讓人驚豔的，就是歌手黃宣接下前年的金曲獎紅毯典禮的主持棒，以思路清晰、流利口條的驚人表現被狂讚，連陶晶瑩都當眾認證他的主持功力。綜藝感十足的黃宣，不論是控場、或是訪問流暢度，都獲得網友一致好評，黃宣也因此讓更多人認識他，展現沒有偶像包袱的一面。