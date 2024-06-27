響應挽袖驗血建檔！台電大林發電廠辦造血幹細胞捐贈驗血建檔

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洪貴忠說，造血幹細胞捐贈驗血建檔活動首先進行說明會，有該電廠年輕人參與說明會，從原本的刻板印象、不太瞭解、覺得可怕或可能會受傷等印象，到後面發現，其實完全跟原有的認知不一樣，很多人被謠言、迷思誤導，導致和可以救人一命的機會擦身而過，實在可惜。
經過說明會後，大家清楚知道「捐髓救人、無損己身」，在醫療進步、醫學科技發達的今日，捐贈造血幹細胞的方式以「周邊血幹細胞」收集為主，造血幹細胞可以幫助血液疾病患者，給他們重生的一線希望，也改正過去對骨髓捐贈的謬誤思維，彷彿上了一課生命教育。
經過大力宣導，加上電廠各層級主管鼎力相助，於今(27)日下午1點，開始湧入人潮，現場充滿了善良熱情的氛圍，慈濟志工耐心專業的解說，讓參與驗血的人更加清楚與明白照顧好自己的責任，未來有一天，一個脆弱的生命就等著他/她的救贖和延續生命，拯救的不只是一個人，而是一個家庭的幸福，讓挽袖驗血的人臉上泛著使命的光彩。
參與捐贈驗血建檔的有58位46歲以下的同仁、保二總隊林電分隊員警，以及協力廠商，有51位成功抽血，「搶救生命、需你我他」，用10cc的血埋下愛與希望的種子，不少血液疾病患者等待造血幹細胞移植，仰賴自骨髓資料庫配對相符合的那位有緣捐贈者，這份「髓緣相遇」需要更多人加入驗血建檔的行列，才能增加配對機率，你的一針、他的一生，拯救白血病患者，為岌岌可危的生命打開一線生機。
洪貴忠指出，身為國營企業的大林發電廠，平日即參與很多的公益活動，在辦理弱勢關懷活動上，更是不遺餘力，落實企業永續經營的理念，善盡社會責任，此次首次與慈濟骨髓幹細胞中心合作辦理造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，盼能夠拋磚引玉，帶動更多企業與公益結合，持續關懷社會，為社會注入一股暖流。