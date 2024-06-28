金曲獎／蔡琴親筆寫信催生華語樂壇最大盛典　獲封大中華葛萊美獎

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首屆金曲獎有最佳年度歌曲獎、最佳作詞人獎、最佳作曲人獎、最佳編曲人獎、最佳單曲歌唱錄影帶影片獎、最佳單曲歌唱錄影帶導演獎、最佳男演唱人獎、最佳女演唱人獎、最佳演唱組獎、新人獎、特別獎共11個獎項，1989年9月公布入圍名單，待國父紀念館整修完畢才於隔年1月6日舉行，入圍者每人獲頒一面獎牌，得獎者再頒予金曲獎獎座，獎座頭以排蕭為靈感，似「曲」字，外圍圓圈象徵圓滿成功。
單張專輯入圍最多項金曲獎的男歌手為周杰倫，第13屆以《范特西》提名10項，至今無人打破紀錄，女歌手有3位，分別是第21屆張惠妹《阿密特》、第26、27屆蔡依林《呸》和第33、34屆徐佳瑩《給》，皆提名10項，單張專輯最高得獎紀錄為第23、24屆五月天《第二人生》，囊括7項，單屆獲獎最高紀錄由張惠妹《阿密特》6項寫下，也是還沒有人超越，而阿妹亦是金曲獎史上入圍和表演最多次的女歌手，拿下最多獎座的男女歌手是周杰倫和江蕙。
2017年國際權威音樂雜誌告示牌（Billboard）記者Rob Schwartz，撰文談草東沒有派對在第28屆金曲獎大獲全勝，文中提及「長久以來，金曲獎一直被視為大中華區的葛萊美獎」，並引述新加坡音樂人許環良的說法，稱金曲獎是華語區域唯一具有公信力的音樂性頒獎典禮。
凡是入圍金曲獎，新聞局都會頒予獎牌給每位入圍者，得獎者除了獎座還有獎金，根據行政院新聞局修訂第9屆《金曲獎獎勵要點》，出版類獎項得獎者，頒發新台幣15萬元，個人類獎項得獎者，頒發新台幣10萬元。
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