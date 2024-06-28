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金曲獎／蔡琴親筆寫信催生華語樂壇最大盛典　獲封大中華葛萊美獎

▲「絲絨歌后」蔡琴是金曲獎的催生者。（圖／公視提供）
▲「絲絨歌后」蔡琴是金曲獎的催生者。（圖／公視提供）

娛樂中心／綜合報導

金曲獎（Golden Melody Awards，簡稱GMA）今年將舉辦第35屆，但你知道金曲獎的由來嗎？催生金曲獎的竟是美聲天后蔡琴，且第一屆只有設立11個獎項，由崔苔菁擔任主持人，1990年1月6日在國父紀念館登場，歌王為殷正洋，歌后是江蕙，伍思凱抱走最佳新人，迄今被公認是華人世界最具分量、聲譽及影響力的音樂性獎項。

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1980年代，政府對音樂從業人員設置的獎項有金鼎獎唱片類獎項、金鐘獎男女歌星、最具潛力歌唱新人獎，蔡琴有感歐美有大型流行音樂頒獎典禮，台灣身為華語音樂的領頭羊，應該要有公開獎勵音樂人的國際級頒獎典禮，1982年親筆寫下8頁信紙，寄給當時新聞局長宋楚瑜，建議台灣要有一個專門為歌手舉辦的頒獎典禮，甚至連獎項都自己先列好，新聞局廣電處6年後正式籌辦金曲獎，並與音樂界從業人員訂定《金曲獎獎勵要點》。

▲蔡琴親自寫信呼籲新聞局籌辦大型流行音樂頒獎典禮。（圖／NOWnews資料照）
▲蔡琴親自寫信呼籲新聞局籌辦大型流行音樂頒獎典禮。（圖／NOWnews資料照）
首屆金曲獎有最佳年度歌曲獎、最佳作詞人獎、最佳作曲人獎、最佳編曲人獎、最佳單曲歌唱錄影帶影片獎、最佳單曲歌唱錄影帶導演獎、最佳男演唱人獎、最佳女演唱人獎、最佳演唱組獎、新人獎、特別獎共11個獎項，1989年9月公布入圍名單，待國父紀念館整修完畢才於隔年1月6日舉行，入圍者每人獲頒一面獎牌，得獎者再頒予金曲獎獎座，獎座頭以排蕭為靈感，似「曲」字，外圍圓圈象徵圓滿成功。

單張專輯入圍最多項金曲獎的男歌手為周杰倫，第13屆以《范特西》提名10項，至今無人打破紀錄，女歌手有3位，分別是第21屆張惠妹《阿密特》、第26、27屆蔡依林《呸》和第33、34屆徐佳瑩《給》，皆提名10項，單張專輯最高得獎紀錄為第23、24屆五月天《第二人生》，囊括7項，單屆獲獎最高紀錄由張惠妹《阿密特》6項寫下，也是還沒有人超越，而阿妹亦是金曲獎史上入圍和表演最多次的女歌手，拿下最多獎座的男女歌手是周杰倫和江蕙。

2017年國際權威音樂雜誌告示牌（Billboard）記者Rob Schwartz，撰文談草東沒有派對在第28屆金曲獎大獲全勝，文中提及「長久以來，金曲獎一直被視為大中華區的葛萊美獎」，並引述新加坡音樂人許環良的說法，稱金曲獎是華語區域唯一具有公信力的音樂性頒獎典禮。

▲▼金曲獎被視為最有公信力的華語音樂獎項。（圖／翻攝自金曲獎臉書）
▲▼金曲獎被視為最有公信力的華語音樂獎項。（圖／翻攝自金曲獎臉書）
▲▼金曲獎被視為最有公信力的華語音樂獎項。（圖／翻攝自金曲獎臉書）
凡是入圍金曲獎，新聞局都會頒予獎牌給每位入圍者，得獎者除了獎座還有獎金，根據行政院新聞局修訂第9屆《金曲獎獎勵要點》，出版類獎項得獎者，頒發新台幣15萬元，個人類獎項得獎者，頒發新台幣10萬元。


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