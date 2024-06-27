接手統一董座逾10年！羅智先曝心境「永遠不會滿意」　揭關鍵原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對中國市場，統一轉投資小金雞之一的統一中控，去年營收約達人民幣285.91億元，過去曾設有人民幣500億元的目標，羅智先表示，這並非口號，而是生存線，必須要在最短的時間內達到，否則營運會受到很大的影響，目前中控在健康的軌道上，獲利會持續進步，未來發展將持續採取「穩健」與「健康」2個原則，如今外在環境雖然緊張、競爭激烈，但統一中控的表現仍相對符合上述原則。
至於集團本身是否也有所謂的「生存線」？羅智先表示，統一在台灣的規模已經超過了那條線，有更大的機會當然更好，現在外部環境挑戰多，企業系統性成本不斷增加，規模愈大，承受的韌性會愈好，無論是談及統一，還是統一中控的獲利，只要還在正確的營運軌道上，自然都會向上成長。
此外，統一併購家樂福的後續進展，一直以來都是媒體關注焦點，羅智先指出，對家樂福營運是抱持著「永續經營」的態度，基礎建設是從「一輩子」的角度去思考，短期來看會辛苦些，長期來講，對員工、社會會比較好。
他提到，外界可能會認為統一的態度有些消極，天天在談穩健，不夠積極進取，雖然「求穩」相對來說較為緩慢，但不會摔跤，大組織強調的是不要犯戰略上的錯誤，否則再爬起來，會發現與同業的距離已經被拉開。
回顧羅智先剛進入統一企業，爾後擔任總經理，至今約達20年，並於2013年開始，正式接手集團擔任董事長。他曾見過統一股價10幾元的時期，並稱前輩留下了很多珍貴的資產，讓他沒有感受到太大的壓力，謙虛的表示，自己運氣好，其實在做董事長的這段期間，並沒有創造很多新東西，大都是原來的事物重新排列組合。
媒體追問「對自己接掌迄今的表現滿意嗎？」他回應，永遠不會滿意，想做的事還很多，如同上述所言，集團處在前所未有的好機遇，未來展現出的機會會更多。
羅智先的女婿，也就是目前在統一擔任協理的王瑞斌，於去年進入董事會，外界懷疑「接班計畫」是否啟動？對此，羅說，企業內部有一套作業流程，每一年都會依照職務調整，很多沒有上市的公司董監事都由同仁擔任，目前家族方面沒有特別規劃。