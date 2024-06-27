「阿彌陀佛姐」唱佛19年！路上數次被打、遭車撞　仍堅持原因曝光

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阿彌陀佛姐也解釋，自己唱的「阿彌陀佛」其實是梵文，翻譯成中文是「無量壽佛」，她認為「我們唸阿彌陀佛，無量壽命啊！長壽的意思啦！」但許多人會誤會阿彌陀佛是辦喪禮會念的，甚至因此有路人認為被觸霉頭，有些動嘴罵她，陣勢還有人直接動手打她，此外，還被車子撞過差不多有20次左右。
阿彌陀佛姐也也，自己唱佛時被打，身體也都不會痛，「真的我親身經歷到N次了，因為我被打N次了都不會痛，為什麼呢？佛力不可思議，佛力加持啊！」
至於為何從開始在街頭上唱佛，阿彌陀佛姐則透露，在19年前她還沒有信佛，也跟一般人相同，平時是葷食主義，直到母親過世後，「就忽然的想要吃素」，後來又在無意間看到了佛教電視台，聽了師父開示，從此與阿彌陀佛結緣，突然開悟了。
後來阿彌陀佛姐也研讀完地藏經，才決定開始付諸行動，走進大街小巷唱佛，「替眾生種佛種子」，也是她堅持19年的原動力。阿彌陀佛姐也笑稱，自己在信佛前是音樂白痴，完全不會唱歌，但開始唱佛後，就能朗朗上口了，還自己改編了《小蜜蜂》、《生日快樂》等版本的阿彌陀佛。
影片最後博恩也騎上另一輛腳踏車，跟著阿彌陀佛姐體驗一日唱佛行程，吸引大批民眾拿起手機圍觀。本次阿彌陀佛姐出車禍受傷的消息曝光後，也讓大批網友在影片下方留言為她祈禱，希望她能早日康復，繼續在街頭上繼續唱佛。