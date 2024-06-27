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「阿彌陀佛姐」唱佛19年！路上數次被打、遭車撞　仍堅持原因曝光

▲阿彌陀佛姐曾在博恩節目上透露，自己在街頭上唱佛的主要原因。（圖／翻攝YT@曾博恩）
▲阿彌陀佛姐曾在博恩節目上透露，自己在街頭上唱佛的主要原因。（圖／翻攝YT@曾博恩）

記者潘毅／綜合報導

「阿彌陀佛姐」是許多人在台北街頭見過的傳奇人物，已經62歲的她從19年前開始，在街頭不斷唱佛，不過昨（26）日晚間，「阿彌陀佛姐」騎腳踏車遭20歲機車駕駛追撞，身上多處擦傷、左手骨折送醫治療中。其實「阿彌陀佛姐」日前曾接受脫口秀主持人曾博恩訪問，在街上唱佛曾多次被打、還被車撞20次，都因為獲「阿彌陀佛」加持所以沒大礙，同時也吐露了堅持19年仍持續唱佛的主因。

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5月25日時博恩在YouTube頻道上傳影片「【#初識啦阿博】EP1｜阿彌陀佛姐」，與阿彌陀佛姐進行深度訪談，後者透露，自己在街頭唱阿彌陀佛已經19年，這期間都沒有使用過健保卡，因為身體都沒有任何問題，疫情期間每天出門唱佛也沒確診過。

阿彌陀佛姐也解釋，自己唱的「阿彌陀佛」其實是梵文，翻譯成中文是「無量壽佛」，她認為「我們唸阿彌陀佛，無量壽命啊！長壽的意思啦！」但許多人會誤會阿彌陀佛是辦喪禮會念的，甚至因此有路人認為被觸霉頭，有些動嘴罵她，陣勢還有人直接動手打她，此外，還被車子撞過差不多有20次左右。

博恩跟著阿彌陀佛姐在夜市唱佛。（圖／翻攝YT@曾博恩）
博恩跟著阿彌陀佛姐在夜市唱佛。（圖／翻攝YT@曾博恩）
阿彌陀佛姐也也，自己唱佛時被打，身體也都不會痛，「真的我親身經歷到N次了，因為我被打N次了都不會痛，為什麼呢？佛力不可思議，佛力加持啊！」

至於為何從開始在街頭上唱佛，阿彌陀佛姐則透露，在19年前她還沒有信佛，也跟一般人相同，平時是葷食主義，直到母親過世後，「就忽然的想要吃素」，後來又在無意間看到了佛教電視台，聽了師父開示，從此與阿彌陀佛結緣，突然開悟了。

▲26日晚間，被網友封為「阿彌陀佛姐」的高姓女子，騎腳踏車行經中正橋往台北方向時，遭陳姓男騎士從後方追撞。（圖／翻攝畫面）
▲26日晚間，被網友封為「阿彌陀佛姐」的高姓女子，騎腳踏車行經中正橋往台北方向時，遭陳姓男騎士從後方追撞。（圖／翻攝畫面）
後來阿彌陀佛姐也研讀完地藏經，才決定開始付諸行動，走進大街小巷唱佛，「替眾生種佛種子」，也是她堅持19年的原動力。阿彌陀佛姐也笑稱，自己在信佛前是音樂白痴，完全不會唱歌，但開始唱佛後，就能朗朗上口了，還自己改編了《小蜜蜂》、《生日快樂》等版本的阿彌陀佛。

影片最後博恩也騎上另一輛腳踏車，跟著阿彌陀佛姐體驗一日唱佛行程，吸引大批民眾拿起手機圍觀。本次阿彌陀佛姐出車禍受傷的消息曝光後，也讓大批網友在影片下方留言為她祈禱，希望她能早日康復，繼續在街頭上繼續唱佛。

「阿彌陀佛姐」車禍！遭20歲男騎士追撞慘摔、左手骨折多處擦傷

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