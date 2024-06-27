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5大爆紅ETF出爐！中小股、高股息成主流　00936登榜首登榜首

▲Yahoo奇摩股市App公布五大爆紅ETF，則以中小股、高股息為股民主要投資標的，台新永續高息中小登榜首！（圖／NOWnews資料照）
▲Yahoo奇摩股市App公布五大爆紅ETF，則以中小股、高股息為股民主要投資標的，台新永續高息中小登榜首！（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

受到台積電業績帶動，加上COMPUTEX期間包括黃仁勳等全球產業巨擘齊聚台灣加持，台股屢獲高關注！Yahoo奇摩股市App今（27）日公布第二季「五大爆紅ETF榜」，五大爆紅ETF則以中小股、高股息為股民主要投資標的，台新永續高息中小登榜首！

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Yahoo奇摩股市App指出，雖然元大台灣價值高息（00940）不出意料在第二季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因其於4月1日才掛牌，故未納入本季爆紅榜中。綜觀「五大爆紅ETF榜」，以中小型股走勢強勁，其中台新永續高息中小（00936）兼具「永續、高息和中小」三大題材，奪下冠軍；富邦台灣中小（00733）今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，吸引投資者目光，排行第二。

站上本季第三的元大台灣50反1（00632R）則凸顯在股市行情一片看好聲中，仍有投資人留意台股反轉的可能性；而與之相對的是排行第四的富邦台50（006208），隨著台積電股價逼近千元、台股人氣爆棚，規模也水漲船高，深受長期投資者喜愛。國泰費城半導體（00830）則囊括NVIDIA、台積電等半導體產業核心供應鏈，在AI潮流中也順勢脫穎而出，排行第五。

▲Yahoo奇摩股市APP第二季5大爆紅ETF榜（圖／Yahoo奇摩股市App提供）
▲Yahoo奇摩股市APP第二季5大爆紅ETF榜（圖／Yahoo奇摩股市App提供）

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