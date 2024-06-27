5大爆紅ETF出爐！中小股、高股息成主流 00936登榜首登榜首
受到台積電業績帶動，加上COMPUTEX期間包括黃仁勳等全球產業巨擘齊聚台灣加持，台股屢獲高關注！Yahoo奇摩股市App今（27）日公布第二季「五大爆紅ETF榜」，五大爆紅ETF則以中小股、高股息為股民主要投資標的，台新永續高息中小登榜首！
記者許家禎／台北報導
Yahoo奇摩股市App指出，雖然元大台灣價值高息（00940）不出意料在第二季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因其於4月1日才掛牌，故未納入本季爆紅榜中。綜觀「五大爆紅ETF榜」，以中小型股走勢強勁，其中台新永續高息中小（00936）兼具「永續、高息和中小」三大題材，奪下冠軍；富邦台灣中小（00733）今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，吸引投資者目光，排行第二。
站上本季第三的元大台灣50反1（00632R）則凸顯在股市行情一片看好聲中，仍有投資人留意台股反轉的可能性；而與之相對的是排行第四的富邦台50（006208），隨著台積電股價逼近千元、台股人氣爆棚，規模也水漲船高，深受長期投資者喜愛。國泰費城半導體（00830）則囊括NVIDIA、台積電等半導體產業核心供應鏈，在AI潮流中也順勢脫穎而出，排行第五。