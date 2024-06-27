立法法院初審通過「台印度勞工合作MOU」　勞動部：尊重不同文化

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勞動部強調，針對特定國家分散依賴風險，持續開發新的移工來源國就是勞動部的一貫立場，而且社會各界長期籲請正視來源受限的風險，不分黨派立法院委員也曾多次要求積極開發新來源國，因此新增印度作為移工來源國，就是多一個移工來源的選擇，可以協助缺工產業穩定發展以及滿足照顧失能者家庭的需求，「嚴正澄清，絕無因選舉或政治等因素而改變政策方向。」
勞動部表示，台印度勞工合作MOU已由立法院初審通過後送院會討論，當中規定引進印度移工行業以及人數均由我方決定，後續也將依據立法院的審議結果，嚴格把關印度移工引進條件，包括要求引進移工前須先落實國內求才，優先保障國人就業機會。
勞動部說明，台灣、印度勞工合作備忘錄初期規劃採小規模引進試辦，以有聘僱移工經驗且具良好管理能力的業者優先，試辦名額會在台印度雙邊工作小組討論；另為確保我國社會安定，印度移工入國前除須檢附無犯罪紀錄證明，也將要求具備一定學、經歷，而且入國後將加強印度移工法令宣導講習，訪視工作以及生活情形，輔導雇主良好管理。
針對少數網路不實謠言指稱將引進10萬名印度移工，同時散布對印度國民歧視言論，勞動部強調，民主國家不應存在歧視對待，而且依據資料庫網站NUMBEO的全球比較犯罪指數，2024年印度排名相較加拿大、印尼、英國、美國、法國等國家靠後，並且目前在台的移工犯罪率僅約整體犯罪率的一半，顯見多數移工珍惜工作機會，避免觸法致廢聘出國，加上移工來台均需檢具行為良好證明無犯罪紀錄，防堵潛在社會治安風險，
勞動部指出，部會也與內政部移民署、警政署合作加強治安防治，呼籲台灣移工政策一向尊重人權，秉持平等待遇，必會尊重印度多元豐富文化，推動雙方勞工合作、互利互惠，也盼國人了解多元勞動力引進的必要性，尊重不同國家的文化差異，也為未來引進更多不同來源國的移工，奠定良好基礎。