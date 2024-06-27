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茶葉蛋創新低！全聯單顆7元、超市雞蛋再降2元　大杯拿鐵買一送一

▲雞蛋價格持續下跌，各大通路茶葉蛋也創新低價，美廉社宣布明（28）日起至7月9日蛋類促銷開跑，茶葉蛋2顆16元。（圖／美廉社提供）
▲雞蛋價格持續下跌，各大通路茶葉蛋也創新低價，美廉社宣布明（28）日起至7月9日蛋類促銷開跑，茶葉蛋2顆16元。（圖／美廉社提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

雞蛋價格持續下跌，各大通路茶葉蛋也創新低價，全聯明（28）日起特價單顆7元；美廉社則是明（28）日起至7月9日蛋類促銷開跑，茶葉蛋2顆16元，平均一顆8元，洗選白蛋每盒再降2元，還有咖啡及周末促銷優惠，大杯經典拿鐵買一送一。《NOWnews》整理各大通路、四大超商茶葉蛋價格，天天最優惠價格爽吃。

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全聯指出，賣場茶葉蛋單顆原價12元，長期特賣9元一顆，受到消費者歡迎，因應近期蛋價調整，全聯為大眾省荷包，6月28日起至7月7日，於全台販售茶葉蛋58家門市，祭出單顆7元全台通路最低價。

美廉社則是自6月28日起至7月9日推蛋類促銷，茶葉蛋2顆16元，平均一顆8元（原價一顆10元)，為全通路最便宜；Simple Life 洗選盒蛋（白蛋），6/28起每盒47元，相較上周每盒降價2元。明（28）日還有咖啡及周末促銷優惠，6月28日起至30日，「大杯經典拿鐵買1送1」（原價55元），自備環保杯再省5元。

限時三天還有「寶礦力水得」580ml，促銷任2瓶39元（市價29元／瓶）、「御茶園每朝健康」650ml（綠茶／雙纖綠茶／無糖紅茶），促銷任2瓶49元（市價35元／瓶）、「Simple Life廚房紙巾」，每串6捲69元（市價99元／串）、「ESP北歐中淺烘培綜合咖啡豆」454g ，每包99元（市價299元/包）。

▲（圖／美廉社提供）
▲美廉社明起開跑咖啡及周末促銷優惠，還有大杯經典拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
萊爾富茶葉蛋即起至7月23日，單顆茶葉蛋只要9元，原單顆售價13元，相當於現省4元，並且買越多越划算，茶葉蛋限時優惠10顆88元，換算下來單顆只要8.8元，等於平均單顆不到9元，萊爾富指定盒裝蛋的部分，單盒均一價85元，原單盒售價95元。

【超商、超市茶葉蛋售價、優惠比拚】

📍7-ELEVEN：茶葉蛋長期維持每顆10元，以穩定價格滿足消費者需求。

📍全家：會員APP隨買跨店取，推出茶葉蛋10入99元單日限定優惠，會員限購兩組，兌換期限至9月30日，數量有限，售完為止。7月1日至3日及7月8日至10日，全家門市推出「茶葉蛋加7元多1顆」優惠活動。

📍OKmart：從即日起至12月31日在OKmall雲端商域推出茶葉蛋優惠，茶葉蛋30顆團購價318元，平均1顆約10.6元；50顆500元，平均每顆10元。

📍萊爾富：即起至7月23日限定，單顆茶葉蛋只要9元，限時優惠10顆88元，換算下來單顆只要8.8元。

📍美廉社：明（28）日起至7月9日蛋類促銷開跑，茶葉蛋2顆16元，平均一顆8元。

📍全聯：6月28日起至7月7日於全台販售茶葉蛋58家門市，祭出單顆7元全台通路最低價。

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