議員控分局長曖昧人妻！鄉代老婆發聲「人心狠毒」：被打10幾年
花蓮縣無黨籍縣議員林源富今（27）日在議會中自爆，擔任新城鄉代表的妻子陳秀玲與吉安分局吳姓分局長疑關係匪淺，兩人不僅持有專屬手機，雙方言談親密，日前回家在無爭執下，遭妻子用水果刀砍傷，失血3、4000CC昏迷，緊急送醫才搶回一命。林源富表示目前已進入司法程序，陳秀玲也在臉書上回應丈夫對她的指控。
記者孫唯容／綜合報導
花蓮縣議會今天臨時會二、三讀，接近中午時分，林源富起身只見他左手還包著三角巾，他自爆本月19日晚間9時45分，跑完行程返家向老婆討抱，突然老婆拿出一把刀往他砍，而兩人並無爭執，林源富左手動脈被砍斷，噴血3、4000CC，倒在血泊中昏迷，女兒打電話報警，後續經手術5小時、輸血輸了5袋才挽回一命。
林源富指出，自己在6月1日曾發現妻子和吳思翰分局長私底下竟有一支專屬手機聯絡，手機內聯絡人僅有吳思翰一人，吳還傳訊「可以見面嗎、可以傳生活照嗎，什麼時候可以去走走」等字句，還要求妻子傳生活照，妻子還懇求他不要告訴別人，以免影響吳的仕途。林源富也表示，為保障權益與自身安全，6月26日下午3時，已到花蓮刑大製作筆錄，全案已進入司法程序，靜待司法裁決。
對此，陳秀玲也在臉書回應，「傷心！！人心可以如此狠毒。 人前留一線，日後好相見 。請為祖先，子女多積點德吧。 現在本人一律不回覆，交給法律處理。 但傷害已造成， 若察無不實，該如何還我清白。新舊傷口， 這樣還不夠嗎？ 我被打十幾年，兩個小孩都親眼看到。」