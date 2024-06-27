內湖寵物店老闆「曾被咬到送急診」！生前暖舉曝：動物都是救來的
昨（26）日上午台北市內湖區星雲街上一間寵物店，傳出老闆因為與2樓屋主間有糾紛，至今拿不到同意書，斥資4、500萬裝潢費，遲遲無法合法開業，疑似因經濟壓力走上絕路，目前2樓住戶與寵物店的雙方說法仍有極大矛盾。網紅律師巴毛陳宇安與寵物店黨老闆是友人，晚間也再度發文懷念故友，更透露他生前暖舉。
記者潘毅／綜合報導
陳宇安稍早發文分享，黨老闆過去在內湖路二段的寵物店開設寵物店，當時店內好幾隻狗狗的照片中，她隨後解釋「除了白色那隻是客人的狗，其他本來都是流浪狗或是養殖場救出來的。」
陳宇安提到，黨老闆手上很多疤，都是被流浪狗咬出來的，「尤其那隻哈士奇一開始還把老闆咬到去急診」，後來店面搬到星雲街時，遭遇到困頓的狀況，「老闆前陣子還是撿了三隻流浪貓回來照顧」。
怎料昨（26）日憾事依舊傳出，也讓陳宇安不捨，「真的很難想像會是今天這種結果」。許多網友也紛紛留言，「這年代還無私照顧流浪動物的人真的很不簡單！真的難受」、「難以想像老闆最後的無助絕望」、「擔心他的家人需不需要幫助」。
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