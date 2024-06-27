博客來實體書店將誕生！羅智先在想什麼？為何會說無法描繪未來？

「Dream Plaza」2025年登場！千坪星巴克、博客來實體書店進駐
統一於去年底收回誠品信義店，預計打造全新百貨「Dream Plaza」，最高樓層6樓，將進駐600多坪星巴克，加上7樓戶外空間，推估整體星巴克超過1000坪，羅智先曾透露面積會超乎想像，甚至超越全球各地星巴克旗艦店，對此星巴克的西雅圖總部十分重視。
統一美麗事業董事長高秀玲透露，打造「Dream Plaza」會比預計多出3個月的工程，來整理結構打通，除了千坪星巴克以及超商外，首家博客來實體書店進駐也已定案。
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最新消息指出，「Dream Plaza」預計如期在2025年開幕，博客來將以實體書店進駐，高秀玲透露，第一次開書店很惶恐，這是很不一樣的業種，她認為，實體店的存在有其意義，對統一集團來說這是很重要的決定，各行各業永遠存在機會，每個業者也都在尋求並符合它，統一在這個行業裡是新生，所以會很謙遜的來請教讀者，時刻觀察大環境能給出的機會。
至於實體書店會不會營業24小時？高指出，會審慎考慮局部狀況，不是所有人都需要24小時的書店，還要再針對這個議題市調一下。
博客來實體書店的具體規劃？羅智先談統一的市場定位
羅智先表示，實體書店是他的主張，想法很簡單，也攸關他的喜好，希望能在一個好的地點，有一處舒服的空間，讓大家好好沈澱。書店要從線上走到線下，對團隊來說，確實是很大的壓力，他沒有過經驗，所以也很惶恐，「但總會有夢想與理想，那就試試看！」
信義區過去曾有誠品書店，現在的統一時代百貨也有蔦屋書店進駐，羅智先表示，同業出類拔萃，但他不擔心之間會存在「比較」問題，同樣一件事，透過不同的創意，會有不同的風貌。「如何具體落實」就是團隊的壓力，「這是我們的奢侈」，每週開會討論都會激發很多新的想法。
羅智先表示，統一的市場定位是「生活品牌的管理者」，經營品牌要有能力創造自己的故事，以集團活動「愛Sharing」舉例，這是乍看之下成本高昂、與營業沒有直接關係、沒有收入的事情，但幾年下來，創意以及集團內部相互的協調力在無形中增長，辦活動是最能夠把大家綁在一起的方式。
回歸正題，書店未來會長什麼樣子，他也沒把握，但就像千坪巴克一樣，團隊與西雅圖總部間相互交流與學習，對方也從中發現台灣也可以有這麼多想法與思考。無論是星巴克，抑或是博客來實體書店的未來，現在尚且無法描繪，但可以確定，這是一件蠻有意思的事。