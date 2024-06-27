中國女留學生路上騎電動行李箱 遭警控「無照駕駛」創日本首例
日本大阪福島區發生一起特別事件，一名30多歲中國女性因在街上「騎乘電動行李箱」遭巡邏警員攔下，警員認為女子的行為是騎乘小型自動車等交通工具，而她並無駕駛執照，因此以涉嫌違反《道路交通法》函送檢方，成為日本全國首例因騎乘電動行李箱違反交通法規的案例。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《讀賣新聞》報導，這名30多歲中國留學生於今年3月在中國的網購平台上購買了一個電動行李箱，並在於大阪福島區的人行道「乘坐」移動；警方表示，由於電動行李箱能達到時速13公里，根據其形狀和功能，警方將其判定為「第一類原動機助力自行車」（即輕型摩托車），因此需要駕駛執照。
女子則否認了警方的指控，表示「我沒有把電動行李箱當作交通工具，也沒有意識到需要駕駛執照」。
此案件立即引起了廣泛關注，因為這是全日本首例因騎乘電動行李箱而違反交通法規的案件。該案件已被送交法院審理，法官的判決將成為未來類似案件的重要參考依據。
中國電商平台淘寶上，有多款電動行李箱販售，價格在2500至3000人民幣之間。這些行李箱的廣告中常標示著「出國留學旅遊騎行」等吸引人的字眼。在中國，這種電動行李箱裝有電動馬達，使用者可以坐在上面騎乘移動，既省時又省力。
日本交通安全專家加茂隆康指出，這種電動行李箱並不符合日本的保安基準，不能上路，大阪這名中國留學生的案件判決將成為未來類似違規案件的重要判罰基準。他強調，如果不制定相關罰則，未來外國旅客的交通違規問題恐怕只會越來越多。