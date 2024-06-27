《海角七號》男星驚爆「退出演藝圈」！本人鬆口未來去向驚呆粉絲
現年53歲的台灣男演員應朗丰，綽號小應，過去曾出演過多部戲劇和電影，其中又以電影《海角七號》、《大尾鱸鰻2》、《請問，還有哪裡需要加強》廣為人知，雖然應朗丰演出的角色都只是配角，不過也因為他時常出現在螢光幕前，而漸漸被大眾所熟悉。不過應朗丰今（27）日卻突然在臉書上拋出震撼彈，向外界表明：「要登出演藝圈。」並表明自己要去當工程師，讓粉絲相當訝異，不過也給予祝福，而稍早他本人也向Nownews記者證實此事。
記者施以慧、李欣容／綜合報導
應朗丰今（27）日在臉書上發表新動態，表示自己要往工程師邁進：「我的粉絲們好，由於個人生涯規劃要登出演藝生涯。先前希望走法律公職或律師之路，評估可能短期無法達成，即便達成，四等五等的公職可能於私人公司好好專注，表現幾年，也有機會超過其薪資水平吧？年齡限制無法讓我一加365天考下去，但不排除興趣練筆考考也是不錯的學習方式。我已找到工程師工作，未來走回上班族人生，覺得一直保持工作狀態是最充實的過程，謝謝大家，以後粉絲們只有回味過往作品影音了。演藝登出，加油的人生繼續！」
應朗丰在1989年時，以「濁水溪公社」鼓手出道，1999年成為「夾子電動大樂隊」主唱，還曾創作出經典歌曲〈轉吧！七彩霓虹燈〉，後來出演《海角七號》「水蛙」一角爆紅，在許多影視作品都可以看見他的身影，包含《終極惡女》、《我可能不會愛你》、《敗犬女王》、《請問，還有哪裡需要加強》等，如今他宣布結束演藝生涯，不少粉絲感到不捨，但也紛紛給予祝福：「祝福小應哥」、「加油，你真的很棒」、「祝工作順利、鴻圖大展！」而稍早應朗丰本人也向Nownews記者證實此事，「我下決心不再演藝，除了自我決定也不想讓肯定我的新公司失望。現在希望好好為事業專心努力，謝謝關心。」