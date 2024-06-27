中國7月起國安新規上路 韓對赴中旅遊示警：手機恐遭任意審查
中國今年7月起兩項以國安為名的新法規即將上路，這些法規賦予執法人員檢查國內外旅客的手機、筆電等電子設備的權力，並允許盤問旅客的電子郵件帳號和密碼等敏感資訊。對此，韓國最高情報機構警告，前往中國旅遊、洽公、留學的韓國公民需特別注意，尤其是在使用VPN連接臉書、Instagram、Kakao Talk等通訊軟體時，可能會受到中國執法人員的審查。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》的報導，韓國國家情報院於27日發布新聞稿，提醒民眾從7月1日起前往中國時應特別留意。中國執法單位可以要求蒐集這些國民的通訊軟體對話紀錄、電子郵件紀錄、照片、登入紀錄等敏感資訊，並可能處以拘留或罰金。國情院特別警告，一旦透過VPN在中國境內使用被禁止的臉書、Instagram、Kakao Talk等通訊軟體，可能會成為中國執法部門審查的對象。
中國國家安全部自4月26日起通過了《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，法規保障中國公安等執法機關針對「任何涉嫌損害國家安全者」進行身體和所持物品的檢查，包括調閱其電子設備瀏覽紀錄、收集並調查電子數據與證據，且這些措施適用於所有在中國境內的人，不分國籍。
國情院強調，如果韓國民眾在中國遭遇臨時檢查，應立即向韓國駐中國大使館或領事館尋求協助，並可撥打韓國外交部領事保護熱線求援。根據中國新法規，如果中國當局檢查手機時認定有危害國家安全的嫌疑，可以進一步要求獲取私人電郵、聊天紀錄等個人私密資訊，並可能依這些資訊進行拘捕或罰款。
中國政府多年來對於各種社交軟體和外國網站進行封鎖，旅居中國的外國人經常需要依賴VPN進行「翻牆」以保持與家鄉親友的聯繫或查看新聞網站。韓國警告，一旦透過VPN，「公開使用在中國境內被禁止瀏覽的臉書、Instagram、Kakao Talk將可能淪為中國執法部門審查的對象。」