中職選秀潛力好手分析！平鎮許庭綸可望成中信兄弟首輪指名大熱門

我是廣告 請繼續往下閱讀
許庭綸(182cm/81kg)，右投右打
平鎮高中畢業，出生於花蓮的阿美族人，被吳柏宏教練譽為本屆平鎮最佳選秀輪次的球員，去年獲選U18亞青國手，稱職扮演開路先鋒及中外野的角色
許庭綸最大優勢為打擊穩定、本壘紀律不錯、能守中外野跟腳程快，進職棒預期會以開路先鋒來養成，模板偏向學長成晉，能養成高擊球率的打者，高三力量也有進步，有機會能成為中長程型打者，加上能鎮守中外野優勢，預期是旅外球員以外，有機會挑戰最高順位的高中畢業野手。
馬承恩(176cm/80kg)，左投左打
台東體中畢業，少見高中運動能力佳具有長打火力的選手，並獲得2023玉山盃最佳外野，同時也入選2023Ｕ18培訓隊成員。
高二U18東岸聯盟賽事曾對旅美好手林盛恩轟出全壘打，長打能力備受矚目。不過高三上半年陷入打擊低潮，加上對於變化球的掌握能力不夠，導致揮空率提升。但在高三王貞治盃及玉山盃有逐漸復甦的打擊手感及選球能力，讓各隊球探持續看好這位高卒外野大砲進入職棒的表現。
李致霖(178cm/80kg)，右投
普門中學畢業，2023黑豹旗最佳投手大獎，最快球速149km拿手球路，直球、曲球、伸卡球、螃蟹球
從社區少棒起步，一路靠著自律及努力跟上科班球隊，繼而成為普門中學頭號王牌，另外擅長投球節奏的變換迷惑打者以及精準的控球，讓他屢屢為球隊取得重要戰役。沈著穩定以及內斂的特質是大家對李致霖的第一印象，相對而言乖乖牌的形象也是外界期待他在投手丘上更多霸氣展現的地方。
王宇翔(178cm/72kg)，右投
台東體中畢業，2021黑豹旗最佳投手大獎，最快球速150km
拿手球路，直球、滑球、伸卡球
國中時期大都擔任一三壘的內野防線，高一才開始擔任投手，就展現出天份投出144km，高二玉山盃則來到146km，高三木棒聯賽更是飆到150km的個人新高。由於手臂新鮮無傷痛紀錄，加上投手天花板高度，只要身體素質及變化球能力的強化，未來進入職棒指日可待
大學生黑馬選手：
鍾允華(180cm/72kg)，右投
來自台東大學二年級生，高中就讀高苑工商
最快球速151km，拿手球路-直球、滑球、指叉球、變速球
高中時期就展現驚人天賦，球速屢屢超過140km，但由於肩膀受傷休息一段時間，高三木棒聯賽第三階段投出高中代表作，球速高達147km。大學階段投入台東大學，首年在教練團刻意保護下，投球數及局數都有效控制，同時間手臂也獲得完整的休息，經醫療檢測後達到百分百的恢復。後續再加上投手訓練及體能的強化，在本屆春季聯賽展現出長局數的壓制力，獲得外界一致好評，並在本屆中職測試會中投出最佳球速151km，也是當日測試最快球速，很有機會衝擊前三輪選秀名次。
鍾少華(175cm/73kg)，右投右打
來自台東大學三年級生，外野手，同時也是鍾允華的胞兄
錄取平鎮高中後毅然選擇旅日就讀日本福岡第一高校
臂力強、打擊穩定是鍾少華的最大特色，鎮守台東大學中外野大關
也曾獲得111學年度大專棒球聯賽打擊王獎項。雖然去年選秀落選，但他持續精進打擊技巧及體能訓練，期盼在本屆中職選秀會與眾家外野好手一爭高下。
黃炫豪(166cm/86kg)，右投左打
來自於台東大學，擔任主戰捕手，高中才正式接觸成功商水科班訓練
打擊能力及擊球力量是選手的第一印象，更令人驚豔的是他在大專聯賽中展現出跪著阻殺二壘的精彩傳球，讓許多跑者望之卻步。
而在大學磨練期間，解讀球賽以及引導投手配球更讓他趨近於成熟的球員
雖然身高不夠高，但他仍以職棒作為目標，現役中也有身材相近的選手如劉時豪、嚴宏鈞等人作為榜樣，讓他更有鬥志努力向前！