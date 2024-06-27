紙風車反毒戲劇列車　高市毒防局前進登發、阿蓮國小

高雄市政府毒品防制局為強化青少年及校園的反毒宣導，自110年與兆豐銀行文教基金會攜手合作，邀請紙風車青少年反毒戲劇列車巡迴校園演出，已至高雄市9所國中及岡山、橋頭區二場大型戶外演出，均獲得熱烈迴響。毒防局今年再度安排至三所國小、二所國中進行反毒戲劇校園巡演，因應暑期到來，今（27）日於登發國小、阿蓮國小演出反毒戲劇《你平安我快樂》，紙風車也特別編製適宜國小學童的反毒新戲碼，結合校園反霸凌、網路交友、詐騙等貼近生活時事，以輕鬆詼諧互動趣味提醒學童關注毒品危害、拒絕毒品、防範霸凌、網路陷阱、詐騙等切身議題。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局林瑩蓉局長致詞表示，特別感謝兆豐銀行文教基金會長期熱心贊助支持毒防局的反毒公益活動，發揮企業社會責任優良典範，希望強化從教育及校園向下扎根，特別安排校園反毒戲劇宣導活動，透過紙風車擅長的反毒戲劇，模擬青少年可能遭遇到毒品危害的情境，如何拒絕有添加毒品的咖啡包、零食等，如何求助及拒絕被利誘威脅協助運送毒品，教導學童判斷危險情境，提升防毒及自我保護意識。
兆豐銀行仁武分行蕭慧倖經理及府城分行曾雅莉經理致詞表示，兆豐與紙風車長年合作推動校園反毒戲劇，希望從青少年教育開始，從小建立正確的防毒觀念，了解毒品危害，勇敢拒絕毒品。
紙風車任建誠執行長表示，自102年投入反毒活動深化全國各地校園、社區，今天已是紙風車反毒戲劇巡迴列車的第1001、1002場，將持續以寓教於樂方式共同守護無毒家園。
這二場毒防宣導戲劇各有5、600位學童參與，邱俊憲議員、黃飛鳳議員、教育局校園安全事務室黃哲彬主任、仁武、阿蓮區公所主任秘書、登發國小范秋芬校長、阿蓮國小蘇聰榮校長及多位里長、家長會長、副會長、志工隊長等均出席支持這項反毒公益活動。