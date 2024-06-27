美股開盤美光立刻重挫！四大指數持續平盤震盪走勢

美股今（27）日開盤，四大指數平盤震盪開出，記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）昨日開出前季財報雖亮眼，但本季營收預估平平，開盤重挫6%。 我是廣告 請繼續往下閱讀 美股四大指數早盤，截至美東時間11時30分，道瓊工業指數漲幅0.15%；那斯達克指數漲幅0.06%；標普500指數跌幅0.1%；費城半導體指數跌幅0.9%。美光周三公布上季（第3季）銷售和獲利以及第四季的營運財測，上季營收攀高至68億美元，季增17%，年增82%。預估第4季的銷售將在74億到78億美元間，普遍符合預估，未因美人工智慧（AI）需求快速成長，加上產業供需情況持續改善，而有意外地評估。此外，美光還透露，今年至明年的高頻寬記憶體（HBM）產能已銷售一空，儘管先前曾考慮擴大產能，不過，美光也透露產能不容易提升。值得注意的是，美光在前年底至去年上半年財裁掉一大批員工。 美國總統大選辯論將登場！川普先上2廣告嘲笑拜登「被樓梯打敗」你的外送夥伴戰鬥中！烏拉圭男成「功夫熊貓」 拿開山刀反追歹徒拜登川普辯論明上演！華郵列「21道難題」 內含美軍是否協防台灣中國前防長李尚福、魏鳳和雙遭開除黨籍！官方震怒：影響極為惡劣