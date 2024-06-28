職籃內幕／「5年魔咒」恐全盤皆輸！合併槍響後卻留下一堆問號

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合併時間點分歧 導致亂象導火線
根據消息人士指出，在各隊尚未有共識的時候，國王球團「繞道」而行，收集了9隊的意向書，並召開記者會，連PLG聯盟都一頭霧水，才會出現後來有幾隊沒有「上車」的窘境。
國王召開新聯盟記者會後，PLG與六支球團召開會議，表決是否要與T1聯盟進行合併，最後結果是3隊同意、2隊不同意、1隊沒意見，結局就是以多數決定案。隨後聯盟也擬出新聞稿，宣佈將朝合併的方向前進。
不過內部人士對於合併感到疑惑，首當其衝就是7月中旬的選秀會。據悉聯盟已經砸了逾百萬訂了飯店、設計LOGO，還有宣傳、行銷費用，如今能否如期舉辦都成了未知數。
籌辦選秀會逾百萬 如今不知所措
PLG聯盟副會長陳建州昨(27)日也發了515字長文，並以《孩子的未來不能等》為題，發表看法，認為體測會必須如期舉辦，因為報名的選手已經為了這一天做了許多準備，包括他們的體能狀況、控制飲食以及個人的時間安排（因為有許多選手也有挑戰海外聯盟的機會）。但選秀會仍必須要各球團達成共識，才能實行。
選秀會該怎麼辦的確是難解的習題，若聯合選秀，兩支墊底的球隊T1台鋼獵鷹和PLG鋼鐵人誰該擁有狀元籤，就已經夠令人頭疼，各隊的順位該如何決定，恐怕又需要一番折騰。但若分開舉辦選秀，豈不是逼球員選邊站，且也可能再度出現同時參加兩邊的狀況，導致勞資雙方出現爭議，茲事體大。
職籃「5年魔咒」將全盤皆輸
過往CBA中華職籃在短短不到5年的時間就走入歷史，PLG聯盟剛好要邁入第5季，若缺乏共識，且沒有有力人士出面整合，台灣職籃恐再出現「5年魔咒」，屆時無論球團、球員和球迷，都將是全盤皆輸的局面。
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