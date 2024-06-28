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職籃內幕／「5年魔咒」恐全盤皆輸！合併槍響後卻留下一堆問號

▲富邦勇士曾完成三連霸，下一季將在哪個聯盟出賽，目前還不明朗。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲富邦勇士曾完成三連霸，下一季將在哪個聯盟出賽，目前還不明朗。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

特稿/記者廖聿偉

台灣籃壇兩大聯盟PLG和T1傳出合併傳聞，11支球隊都已送出意向書，未來將共同籌組新聯盟。但外界質疑新聯盟根本沒有規劃，各老闆雖有意願合併，但缺乏一個火車頭。日前國王董事長王文祥雖召開成立記者會，開了第一槍，不過之後的難題和配套措施都沒有下文，而據悉王文祥也已經出國，只留下一堆問號，還有一個神祕的「台灣新職籃聯盟執行籌備委員會」，各球團都不知道這個組織成員是誰，甚至連國王球團也否認跟這個委員會有關。

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兩聯盟合併其實勢在必行，但「時機點」一直都非常分歧。合併想法其實去年就已經萌生，但時間倉促來不及準備，而延到今年夏天。但PLG六球團對於合併想法顯然不同調，某些球團提出2024新球季應該先「合作」再「合併」，也就是先打交流賽和台灣大賽，等聲勢達到高點後再順勢合併。

▲新北國王董事長王文祥日前宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝）
▲新北國王董事長王文祥日前宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝）
合併時間點分歧　導致亂象導火線

根據消息人士指出，在各隊尚未有共識的時候，國王球團「繞道」而行，收集了9隊的意向書，並召開記者會，連PLG聯盟都一頭霧水，才會出現後來有幾隊沒有「上車」的窘境。

國王召開新聯盟記者會後，PLG與六支球團召開會議，表決是否要與T1聯盟進行合併，最後結果是3隊同意、2隊不同意、1隊沒意見，結局就是以多數決定案。隨後聯盟也擬出新聞稿，宣佈將朝合併的方向前進。

不過內部人士對於合併感到疑惑，首當其衝就是7月中旬的選秀會。據悉聯盟已經砸了逾百萬訂了飯店、設計LOGO，還有宣傳、行銷費用，如今能否如期舉辦都成了未知數。

▲PLG聯盟為了籌備選秀，據悉已花費逾百萬。（圖／資料照，PLG提供）
▲PLG聯盟為了籌備選秀，據悉已花費逾百萬。（圖／資料照，PLG提供）
籌辦選秀會逾百萬　如今不知所措

PLG聯盟副會長陳建州昨(27)日也發了515字長文，並以《孩子的未來不能等》為題，發表看法，認為體測會必須如期舉辦，因為報名的選手已經為了這一天做了許多準備，包括他們的體能狀況、控制飲食以及個人的時間安排（因為有許多選手也有挑戰海外聯盟的機會）。但選秀會仍必須要各球團達成共識，才能實行。

選秀會該怎麼辦的確是難解的習題，若聯合選秀，兩支墊底的球隊T1台鋼獵鷹和PLG鋼鐵人誰該擁有狀元籤，就已經夠令人頭疼，各隊的順位該如何決定，恐怕又需要一番折騰。但若分開舉辦選秀，豈不是逼球員選邊站，且也可能再度出現同時參加兩邊的狀況，導致勞資雙方出現爭議，茲事體大。

▲PLG新北國王拿下隊史首冠，林書豪和林書緯兄弟圓夢，但今夏球隊何去何從，充滿變數。（圖／資料照，PLG提供）
▲PLG新北國王拿下隊史首冠，林書豪和林書緯兄弟圓夢，但今夏球隊何去何從，充滿變數。（圖／資料照，PLG提供）
職籃「5年魔咒」將全盤皆輸

過往CBA中華職籃在短短不到5年的時間就走入歷史，PLG聯盟剛好要邁入第5季，若缺乏共識，且沒有有力人士出面整合，台灣職籃恐再出現「5年魔咒」，屆時無論球團、球員和球迷，都將是全盤皆輸的局面。

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