金曲獎／年度歌曲爭霸！告五人300萬〈又到天黑〉跟張惠妹搶獎座

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滅火器從2000年成軍至今，由主唱楊大正，吉他手鄭宇辰，貝斯手陳敬元（皮皮）及鼓手柯光組成，目前滅火器Fire EX.已經是台灣極具影響力的樂團之一，而這次入圍的歌曲〈家和萬事興〉講述的是致敬女性的歌曲，希望解開傳統社會中「家和萬事興」對女性的禁錮，歌詞中滿滿都是溫柔的叮嚀，讓剛烈的搖滾旋律中，又帶了一絲絲溫暖的意味。
楊乃文〈墮落〉
今年50歲的楊乃文，去年推出了專輯《Flow》獲得不少掌聲，後續更是藉由該專輯入圍許多金曲獎獎項，而專輯中這首〈墮落〉同樣入圍年度歌曲，許多粉絲沒有注意到，其實楊乃文也有參與該曲的歌詞創作，楊乃文坦言自己雖然是樂觀的人，不過仍時常冒出「怎麼會這樣？」諸如此類的疑問，因此在DEMO裡聽到「怎麼辦，疼痛始終戒不掉」這句詞之後，有感而發地用「愛情」來包裝描述心理層面的墮落與低潮。
草東沒有派對〈但〉
〈但〉是草東沒有派對睽違7年推出的新專輯《瓦合》中的壓軸曲目，整首歌曲充滿金屬元素，但透過主唱巫堵的撕裂式唱腔，能感受到滿滿的悲傷氛圍，而歌詞中的「你說你不想在這裡，我也不想在這裡，但天黑的太快想走早就來不及，喔，我愛你」更是將難過的情緒推到最高潮，其中在MV的前半段，也放入了已逝前團員凡凡的畫面，歌曲疑似就是在哀悼離去的夥伴。
告五人〈又到天黑〉
告五人去年發行了新專輯《帶你飛》，而專輯裡的單曲〈又到天黑〉在YouTube上創下300萬點閱，高人氣不容小覷。這首歌曲以簡單的琴音當作開頭，搭配女主唱犬青輕輕柔柔的歌聲，歌詞將一個人在無人知曉的深夜裡忙碌工作之辛勞，展現得淋漓盡致，結尾也出現了告五人想和粉絲說的話：「又到天黑，是暫時的。就要天亮，是因為你去追尋了。這首，因忙碌而誕生的歌。獻給每一位，熬夜努力追尋明天的你。」
MC HotDog〈樓上的房東〉
身為台灣地下饒舌第1人的MC HotDog，去年出爐的〈樓上的房東〉講述了人生中的許多關卡與難題，透過「上樓」將人試圖在這個社會中往上爬的意志娓娓道來，甚至在歌詞第1句就點出主軸「想要更上一層樓的話，那你得努力掙扎」，意指每個人都想往上爬，但卻活在掙扎之中，而歌曲中段則是不停反覆說唱著「明天會更好嗎」，暗諷就算不停上樓，也很有可能只是抵達下1層地獄，而最後MC HotDog也語重心長在MV結尾說出要堅定走自己的路，繼續上樓，就像在鼓勵粉絲，別再和心魔交易，也別再焦慮。
張惠妹〈離別總是那麼突然〉
天后張惠妹睽違3年，終於發行新單曲〈離別總是那麼突然〉，歌曲極其巧思，以蕭邦的〈離別曲〉（Etude Op.10 No.3）作為前奏，並發展出新的旋律，歌曲談的是愛人的離世，讓人悲傷到難以承受，好似歌詞中演繹的「這餘生無人可見，想你有生之年，用我自己祭奠」更是充分表現出對離別的不捨，對逝去摯愛的思念，張惠妹用歌聲淡淡的唱出往後餘生，再無其他可以見面的人，而在有生之年，思念都會如打開的水龍頭般不止，顯現深情矢志不渝，教人不勝低迴。
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